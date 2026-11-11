Mii de persoane au participat miercuri la un marș organizat în centrul Varșoviei pentru a marca Ziua Independenței Poloniei. Evenimentul s-a desfășurat într-un climat tensionat, sub măsuri de securitate sporite, la scurt timp după un atac armat mortal produs la Cracovia și pe fondul unei crize constituționale care adâncește diviziunile politice din țară, relatează Reuters.

Manifestația anuală celebrează restabilirea independenței Poloniei în anul 1918, moment care a pus capăt unei perioade de 123 de ani în care teritoriul a fost împărțit între Rusia, Prusia și Austria. Anul acesta s-au împlinit 108 ani de la acel moment istoric.

Procesiunea a debutat la ora locală 14:30. Participanții au pornit din centrul capitalei către Stadionul Național, purtând eșarfe în culorile naționale, alb și roșu, și fluturând steaguri poloneze.

Pentru a preveni eventualele incidente, autoritățile au mobilizat forțe de ordine suplimentare aduse din afara Varșoviei, fără a dezvălui numărul exact al agenților. În zonele adiacente punctului de plecare au fost amplasate bariere de beton, iar polițiștii au efectuat percheziții în perimetrul învecinat. Măsurile vin și în contextul în care edițiile anterioare ale marșului au fost marcate de ciocniri între participanți, adversari politici și forțele de ordine, motiv pentru care autoritățile au încercat în trecut să blocheze desfășurarea evenimentului.

La procesiunea din acest an s-a alăturat și președintele naționalist al Poloniei, Karol Nawrocki. Evenimentul s-a desfășurat sub sloganul „Polonezii ar trebui să fie stăpânii în propria lor ţară”, fiind promovat și sub deviza „Un polonez este gazdă în Polonia”.

Organizatorii au declarat că se așteaptă la o participare record, mizând inclusiv pe prezența a numeroși susținători ai extremei drepte din alte state europene. Printre grupurile așteptate s-au numărat mișcarea spaniolă de tineret Revuelta, afiliată partidului Vox, precum și membri ai formațiunii maghiare de extremă dreapta Mi Hazánk.

Deși manifestația este criticată constant de centriștii aflați la guvernare, care o consideră o platformă pentru rasism și antisemitism, participanții resping aceste acuzații și susțin că evenimentul reprezintă o simplă expresie a mândriei naționale. Totodată, organizatorii au cerut ca marșul să nu fie folosit în scopuri politice.

„Am condamnat atacurile politice legate de această tragedie – indiferent dacă au venit din partea dreptei sau a stângii”, a declarat Rafal Buca, purtător de cuvânt al organizatorilor marșului. „Vrem o Polonie suverană, independentă de capitalele străine... De asemenea, ne imaginăm o Polonie cât mai monoetnică posibil”, a spus Buca.

Tensiunile politice au escaladat înaintea marșului, după ce mai mulți miniștri au stârnit indignarea taberei naționaliste sugerând că atacatorul care a ucis șase persoane în piața principală din Cracovia ar fi fost motivat de ideologia de extremă dreapta.

În acest context, prim-ministrul Donald Tusk a transmis un mesaj de calm și unitate, aflat la Szczecin, în nord-vestul țării.

„Mă adresez tuturor, inclusiv celor care se vor aduna la Varşovia. Poate că avem opinii diferite, poate că ne ţinem reciproc sub control şi, uneori, poate că suntem chiar adversari politici; totuşi, oricine ţine cu adevărat la Polonia trebuie să înţeleagă că acest spaţiu, definit de independenţă, libertate şi o Republică sigură, este un bun comun”, a declarat Tusk la Szczecin, în nord-vestul Poloniei.