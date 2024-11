Marius Ștefănescu, transformat în țintă de Becali după victoria cu Midtjylland

Gigi Becali l-a criticat, din nou, pe Marius Ștefănescu, la finalul meciului câștigat de FCSB cu Midtjylland. A devenit o obișnuință pentru patronul campioanei să comenteze negativ prestațiile fotbalistului venit de la Sepsi.

FCSB a câștigat meciul de fotbal cu danezii de la Midtjylland, scor 2-0, în etapa a patra din Europa League. În ciuda victoriei, patronul roș-albaștrilor nu s-a putut abține să nu-i critice, public, pe fotbaliștii care nu i-au plăcut.

Patronul FCSB a comentat, așa cum și-a făcut obiceiul, prestația fotbaliștilor săi din meciul cu Midtjylland. De această dată, cei care l-au nemulțumit pe Gigi Becali au fost Alexandru Băluță și, din nou, Marius Ștefănescu. Pe de altă parte, finanțatorul a remarcat alți trei jucători, pe care i-a lăudat. David Miculescu, Baba Alhassan și Mihai Popescu au fost preferații săi, după partida câștigată cu 2-0.

„Meciul acesta nu era de Băluță, nu era din filmul meciului. E mic de statură, chiar dacă are tehnică. Nici Ștefănescu nu era de meciul acesta, nu a contat. A fost din alt film. Am zis să treacă Miculescu în dreapta și George în stânga, să țină de minge, să și dribleze”, a declarat Gigi Becali.

Omul de afaceri și-a făcut un obicei din a critica prestația lui Marius Ștefănescu, fotbalistul adus de la Sepsi OSK. Jucătorul a devenit ținta nemulțumirilor patronului aproape de fiecare dată când intră în teren.

Pe de altă parte, patronul Gigi Becali a remarcat prestația lui David Miculescu, Baba Alhassan și Mihai Popescu. Însă a avut comentarii și la adresa primilor doi, amintindu-și de gafe pe care le-ar fi comis. Spune că a făcut-o, punând presiune, ca să-i ambiționeze în joc. Singurul pentru care nu a avut un cuvânt negativ a fost Mihai Popescu, pe care-l consideră cel mai bun transfer.

Patronul a afirmat că introducerea lui Baba în teren în locul lui Tănase, la 1-0, a fost foarte inspirată. Despre el, Gigi Becali a spus că este un jucător defensiv care nu greșește nici la mijlocul terenului. În concluzie, a spus, Baba Alhassan a jucat foarte bine.

În acest context, așa cum îi stă în obicei, patronul FCSB a amestecat fotbalul și cu religia. El a făcut referire la golul înscris de Daniel Bîrligea, spunând că a urmat „semnul crucii”. Chiar dacă și-a criticat jucătorii, Gigi Becali s-a arătat mulțumit de prestația echipei, în general. El a afirmat că danezii nu au contat în joc, iar în ultimul sfert de oră. FCSB s-a distrat cu Midtjylland.

„Am dat gol în semnul crucii. Bîrligea a dat gol în semnul crucii. Nu mă așteptam la așa ceva, nu prea vezi asemenea goluri. La 2-0 nu am mai avut emoții. Nu era o echipă care să ne domine. Nu am văzut combinații la ei. Mai tehnici am fost noi. Ne-am distrat cu ei pe final, ultimele 15 minute ne-am distrat”, a mai apreciat Becali

El a spus că meciul acesta a arătat că FCSB este o echipă importantă care a poate câștiga meciuri. În opinia sa, roș-albaștrii pot ridica pretenții la victorie și în următoarele meciuri, dat fiind valoarea fotbaliștilor.

„Mai mare bucurie e că nu au avut nicio ocazie să marcheze. Am câștigat la pas, am arătat ca o echipă mare, am avut posesia, am mai avut o ocazie mare prin Bîrligea. Noi putem să câștigăm toate meciurile, avem tăria asta. Putem avea pretenția să mergem să câștigăm meciul, și la Hoffenheim, și cu Olympiakos. De ce să nu câștigăm, putem avea pretenția asta. Concluzia mea la fotbal ce că dacă ai jucători valoroși, mingea e la tine. Dacă nu au valoare, nu o pot pasa jucătorii. Atunci, joci defensiv. Dacă nu ai jucători valoroși. Dacă mingea e la adversar, o să dea gol până la urmă”, Gigi Becali.