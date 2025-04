Sport Marius Niculae, șocat de prima cină în străinătate. Fotbaliștii beau vin și fumau fără să se ascundă







Fostul internațional, Marius Niculae, a povestit la un podcast faptul că atunci când a ajuns să joace peste hotare a văzut mari diferențe de comportament. Mai ales la colegii de echipă și cum erau ei tratați.

Marius Niculae, momente complicate

Fostul internațional a povestit că atunci când a ajuns la Sporting Lisabona a fost șocat de modul în care se întâmplau lucrurile. ”Diferență uriașă, de mentalitate, în primul și în primul rând. Când am ajuns acolo și am văzut la masă sticla de vin roșu, am crezut că e vina cuiva. Și când m-am uitat nu înțelegeam nimic.

Am terminat masa, mi-am luat cafeaua și s-am dus pe terasă erau câțiva jucători, care fumau. Și era, așa... Pe la noi se ascundeau. Acolo erau lucruri normale.

La antrenament toată lumea dădea 100%, era considerat ca un meci. Când intrau pe teren era incredibil, incredibil. Bine, asta era mentalitatea lor. Și eu dădeam 100% la antrenament, deci m-am adaptat ușor”, a povestit fotbalistul.

Lua pâinea colegilor

Dacă din punct de vedere fizic nu a avut o problemă să facă fața provocărilor, alimentar, lucrurile au stat diferit. Românul era obișnuit cu pâine, iar acolo, era ”la rație”. ”Mi-a luat ceva timp să mă obișnuiesc, vreo doi ani. Aveam acolo de toate, saună, masaj, sală. Aveam și sală de mese cu mic dejun, cu de toate.

Până și mâncarea era diferită. Adică de exemplu nu ne dădeau pâine. Adică era o feliuță. Și eu am întrebat în stânga, în dreapta dacă mănâncă. Și mi-au zis că nu, eu mâncam foarte multă pâine că așa eram obișnuit. De asta zic, mi-a luat ceva timp să mă obișnuiesc”, a povestit Marius Niculae.

Acesta a ajuns la Sporting Lisabona în 2001, când a plecat de la Dinamo. La acel moment transferul lui se zvonește că a fost în jur de 3 milioane de euro.