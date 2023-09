Marius Elisei, acuzat că noua relație este de fațadă: „Vrea să o facă geloasă pe invidioasa Oana”

Marius Elisei și Oana Roman au avut un mariaj cu multe peripeții. S-au certat des și în cele din urmă au decis să divorțeze. Chiar și după separarea din acte, au mai fost câteva tentative de împăcare, de dragul Isabelei, fiica celor doi. După mai bine de un deceniu de la relație, au hotărât să meargă pe drumuri separate.

Fostul soț al Oanei Roman pare că și-a găsit fericirea în brațele unei alte femei. Recent, Marius Elisei o postat pe rețelele de socializare o fotografie în care apare alături de o tânără brunetă. Bărbatul și-a asumat noua relație, iar de câteva zile îi face nenumărate declarații de dragoste noii sale partenere.

Reacțiile la fotografia cu noua iubită nu au întârziat să apară. Majoritatea fanilor l-au felicitat pe acesta și i-au urat numai de bine în relația sa.

Printre comentariile frumoase, au existat și câteva critici la adresa fostului soț al Oanei Roman. Un internaut chiar l-a acuzat că noua relație nu este decât una de fațadă, pentru a o face geloasă pe fiica lui Petre Roman. Persoana care a lăsat acest comentariu spune că, cel mai probabil, bruneta este o tânără în căutare de faimă.

În ciuda acestui comentariu, Marius Elisei a vorbit despre noua sa parteneră. Cei doi s-au cunoscut în 2003, însă nu au păstrat legătura. S-au reîntâlnit recent, la o petrecere, iar între ei au început să apară sentimente.

Formează un cuplu de la începutul lunii septembrie, însă lucrurile par să evolueze foarte repede. Fiica Oanei Roman a cunoscut-o deja pe iubita tatălui ei și pare să se înțeleagă bine. Marius Elisei a precizat că între el și noua sa iubită este o diferență de 10 ani. Bărbatul are numai cuvinte de laudă la adresa brunetei și o descrie ca fiind o persoană calmă și iubitoare.

„În astea 3 săptămâni s-au întâmplat atâtea lucruri. Oana nu știe de la mine, știe de la Isabela. Ea este foarte calmă și iubește copiii. Ea lucrează în cadru medical. Este foarte caldă, deși nu are copii. Iubește copiii.

Chiar m-a bucurat ziua de duminică, pentru că s-a creat o legătură în trei. Atât eu, cât și ea am avut o viață tumultuoasă. O protejez. Ea are 40 de ani, eu am 30. Nu a mai fost căsătorită. Căsătoria este doar un act, însă nu se știe niciodată. Ce câștigi sau ce pierzi pe chestia asta? Caracterul contează cel mai mult, fizicul poți să-l schimbi”, a mai spus fostul soț al Oanei Roman.