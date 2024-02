Iubita lui Marius Elisei rupe tăcerea, după ce s-a spus că s-au despărțit

Marius Elisei și Oana Roman și-au spus adio la începutul lunii septemberie 2023. La scurt timp, acesta a anunțat că formează o relație cu Gabriela Elena Băcinică, care lucrează în domeniul medical. El a mai spus că încearcă să își protejeze iubita de scandalul făcut de fosta parteneră.

Ce spunea Marius Elisei de noua cucerire

„Atât eu, cât și ea am avut o viață tumultuoasă. O protejez. Ea are 40 de ani, eu am 37. Nu, nu a mai fost căsătorită. Căsătoria este doar un act, însă nu se știe niciodată. Ce câștigi sau ce pierzi pe chestia asta? Caracterul contează cel mai mult, fizicul poți să-l schimbi”, povestea Marius Elisei la începutul relației cu partenera.

Iubita lui Marius Elisei rupe tăcerea

Recent, în presă s-a zvonit că cei doi s-au despărțit și că nu au mai ieșit împreună. Gabriela Elena Băcinică a declarat că totul este o minciună și că relația lor merge foarte bine. Ea a mai spus că își dorește să aibă o viață discretă și să nu mai posteze pe Internet așa des.

„Nu ne-am despărțit, doar că noi preferăm să avem o viață mai discretă, am ales împreună acest lucru și nu cred că, dacă nu mai postăm nimic sau nu mai suntem văzuți împreună, înseamnă că ne-am despărțit.

Mie mi se pare că relația funcționează foarte bine, cum ar trebui să funcționeze, fiecare își vede de treaba lui. Ne întâlnim seara sau mâncăm la prânz, dimineața plecăm fiecare la jobul lui și cam atât. Dar despărțiți, nu!”, a spus Gabriela Elena Băcinică la „Xtra Night Show”.

Nu o interesează părerea celorlalți

Ea a mai spus că iubitul său nu are probleme cu alcoolul, așa cum s-a zvonit, și că este un om deosebit. Aceasta a declarat că nu o interesează părerea celorlalți despre Elisei.

„Mi-a demonstrat că este un om cu care poți trăi în armonie, că este spontan, că de multe ori mă surprinde foarte plăcut și eu mă mir și mă șochez de unde are atâta imaginație.Cam așa decurg lucrurile. Pe mine nu mă interesează ce se spune despre el. Până nu-mi demonstrează lucrurile negative de care s-au spus, nu cred”, a mai spus Gabriela Elena Băcinică.