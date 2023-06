Marius Budăi a anunțat ce decizie a luat Comisia Europeană în legătură cu pensiile speciale. Cu cât vor fi impozitate și de când

Marius Budăi a menționat că Comisia Europeană a apreciat pașii făcuți până acum în ceea ce privește pensiile speciale, iar aceasta și-a dat acordul pe ultimele trei amendamente discutate. Întrebat despre pensiile militare, ministrul Muncii a spus din nou că acestea nu sunt pensii speciale și prin urmare nu au fost aduse în discuția cu Comisia.

Ce a stabilit Marius Budăi cu Comisia Europeană

„Am aprobat cu Comisia Europeană o creștere etapizată a vârstei de pensionare, am agreat o creștere etapizată a perioadei de raportare în calcul a tuturor indemnizațiilor. Am exclus posibilitatea de a mai beneficia de perioade asimilate, adică ori ai lucrat 25 de ani în sistem, ori nu mai beneficiezi de aceste indemnizații”, a spus Budăi.

Referitor la impozitarea pensiilor, Marius Budăi a spus că unul dintre amendamente se referă la acest aspect, fiind un impozit ce va porni pe partea necontributivă de la salariul mediu net în sus, un impozit de 15%. „Partea contributivă rămâne cu impozitare la fel tot ceea ce înseamnă pensiile pe contribuție, iar partea necontributivă are aceasta impozitare suplimentară”.

Această măsură va intra în vigoare odată cu noul an fiscal, de la 1 ianuarie, iar toate aspectele vor fi clarificate luni în Comisia de muncă, practic după publicarea în Monitorul Oficial și după intrarea în vigoare a legii.

Ce categorii de foști salariați ar fi afectați de impozitul pe pensii speciale

„Impozitarea vizează pe toți cei care nu au contributivitate”, a mai subliniat Marisu Budăi într-o intervenție la Antena 3 CNN. Acest lucru înseamnă că impozitarea se va aplica și pentru magistrați.

Budăi a mai clarificat câteva aspecte referitoare la recalcularea pensiilor, menționând că aceasta „se face în termen de 6 luni de la intrarea legii în vigoare, pentru acele persoane care au pensia care depășește veniturile din activitate”.

În schimb, în ceea ce privește impozitarea, acest lucru se va face începând cu luna august.