Influencerul Mario Nawfal o compătimește pe Șoșoacă. Mesajul trimis după respingerea candidaturii

Biroul Electoral Central (BEC) a decis, sâmbătă, respingerea candidaturii liderei SOS România, Diana Șoșoacă, pe baza unor motive similare celor invocate în anul 2024. Atunci, Curtea Constituțională a României a constatat că viziunea politică a liderei SOS România nu este în acord cu principiile democrației. În plus, instanța a subliniat că, în cazul în care aceasta ar ocupa funcția de președinte, riscurile ar include afectarea relațiilor României cu Uniunea Europeană și NATO.

În acest context, influencerul, ale cărui postări sunt preluate des de Elon Musk, Mario Nawfal, a reacționat, pe platforma X, la decizia BEC.

„Un alt conservator român, interzis de la cursa prezidențială — asta este UE „liberă?”

🚨🇷🇴ANOTHER ROMANIAN CONSERVATIVE BANNED FROM PRESIDENTIAL RACE—IS THIS THE "FREE" EU?

Romania’s Electoral Commission has just rejected Diana Iovanovici-Șoșoacă’s candidacy, barring yet another conservative candidate from running in the presidential elections.

