MARINARI români, în PERICOL. Blocați în LIBIA după ce au salvat 90 de migranți

Sindicatul Liber al Navigatorilor (SLN) își arată îngrijorarea pentru situația a doi ofițeri de marină români, aflați pe o navă blocată în Libia, având la bord 90 de emigranți, care ar fi vrut să ajungă în Italia. SLN cere Ministerului Român de Externe repatrierea marinarilor români, având în vedere că cei doi ar fi blocați la bordul navei, fără voia lor.





Sindicatul Liber al Navigatorilor prezintă un nou caz cu navigatori români care sunt puși în situații ce le pun viața în pericol. De data aceasta este vorba de nava “Nivin”, sub pavilion Panama, proprietar fiind o firmă din Panama (se presupune că proprietarul este un cetățean sirian). Potrivit reprezentanților SLN, Aurel Stoica și Costică Stici și Adrian Mihălcioiu, nava se afla, acum cinci zile (miercuri 7/11), în drum către Libia (Misurata) venind din Italia. “Nava a primit un apel/solicitare de la centrul de căutare și salvare din Italia să se apropie de o ambarcațiune, probabil suspectă, din zona lor de navigație. Era o ambarcațiune care încerca să ajungă în Italia cu 90 de emigranți. Aceștia au urcat pe nava Nivin care se îndrepta către Libia”.

Reprezentanții SLN mai precizează: “Când și-au dat seama că sunt în Libia și nu în Italia, emigranții au început să devină agresivi. În port, la Misurata (Libia), se pare că autoritățile nu au lăsat imigranții să coboare de pe nava. Acum situația este complicată, nava nu are unde să plece, este cu echipaj la bord și cu încă 90 de persoane salvate de pe mare, dar neacceptate pentru a fi preluate în Libia. Printre membrii echipajului sunt și doi ofițeri români, plecați prin firma Marina Crewing din Constanța. Cei doi sunt blocați practic la bord. Familiile dar și noi, SLN, cu toții suntem îngrijorați de soarta celor doi ofițeri români. Am apelat la MAE care, prin autoritatea pe care o are, să încerce să ii repatrieze pe cei doi navigatori români din Libia. Credem că responsabil cu plata repatrierii, pe lângă armator, este și agentul de crewing. Cei doi navigatori au ajuns practic, fără voia lor,într-o situație aproape fără ieșire.”

Cei doi ofițeri români sunt, în continuare, blocați în portul Misurata. SLN atrage atenția asupra pericolelor în care pot fi implicați marianrii români trimiși la muncă de unele agenții de crewing (autorizate de ANR) pe nave care nu respectă anumite criterii privind condițiile de muncă și viață și nu sunt acoperite de contracte colective de muncă standard. SLN oferă sprijin tuturor navigatorilor în privința condițiilor de muncă de la navele unde urmează să fie angajați în speranța că astfel de situații să fie evitate. Organizațiile internaționale trebuie să acționeze pentru rezolvarea problemelor care apar atunci când navele sunt direcționate și obligate de Centrele de Căutare și Salvare Maritimă să salvează vieți pe mare, aceste operațiuni ducând însă la punerea echipajelor în pericol prin faptul că cei salvați nu sunt acceptați să fie debarcati în porturile de escală a navelor.

