Marina Militară va cumpăra cea mai puternică rachetă din lume. Pe lista achizițiile mai sunt nave, elicoptere și submarine

Șeful Statului Major al Forțelor Navale Române, viceamiralul Mihai Panait a vorbit despre achizițiile de rachete, nave, elicoptere și submarine care vor fi făcute în perioada imediat următoarea de armata română.

Față de anul 2022, Marina Militară are acum un buget de trei ori mai mare, dar cu toate astea banii nu ajung pentru a achiziționa tot ce s-a prevăzut în planurile de apărare.

Armele pe care se va pune cea mai mare bază sunt rachetele, care și-au dovedit deja eficiența în războiul din Ucraina.

În cursul anului trecut, rachetiștii ucraineni au reușit să scufunde Crucișătorul Moskva, cu doar două rachete, de mare precizie, care au lovit nava la mijlocul ei, și au provocat distrugerea acesteia.

“Vom aduce cea mai bună rachetă la nivel mondial în România, în cadrul Forțelor Navale Române, începând cu 2024 până în 2026, în conformitate cu documentele semnate împreună cu partenerul american. Cel de-al doilea program important pentru care am obținut aprobarea prealabilă pentru încheierea contractului este de dotare a Forțelor Navale Române cu două elicoptere cu capabilități de luptă la suprafață. Suntem în perioada în care am finalizat toate documentele și suntem încrezători ca până la finalul lunii iunie să avem semnat acest contract și în următorii trei ani să avem aceste elicoptere dotate cu rachete”, a spus amiralul român.

Marina va primi și două vânătoare de mine

În contextul războiului care se duce aproape de granițele României, Marea Neagră s-a umplut cu mine, multe dintre ele care plutesc deja în derivă.

Acum, amiralul Mihai Panait susține că Marina Militară are nevoie de două distrugătoare de mine, de ultimă generație care să patruleze de-a lungul coastelor litoralului românesc, și să localizeze și să distrugă minele.

”Programul naval va mai cuprinde următoarele capabilități: două vânătoare de mine, pe care le-am fundamentat ca necesitate de dezvoltare a capabilității forțelor navale române. Lupta împotriva acestor mine marine, deosebit de periculoase, pe care le avem în momentul acesta în Marea Neagră, este esențială. Sper ca în următoarea perioadă să avem semnat acest contract cu Marea Britanie și prima navă să ajungă în România până la finalul anului 2023, urmând ca cea de-a doua navă la finalul anului 2024”, a mai comentat oficialul militar.

Pe lângă aceste nave, Marina intenționează să cumpere și două elicoptere destinate pentru lupta la suprafață.

Achiziția de submarine depinde de buget

Submarinele care sunt așteptate să intre în dotarea Marinei Militare, vor trebui să mai aștepte. Amiralul Panait a mai vorbit despre bugetul armatei, care a crescut, dar nu este suficient de mare pentru a permite achiziția de arme într-o cantitate foarte mare.

De asemenea, amiralul a mai vorbit despre achiziția celor două submarine, care se va face într-o perioadă de 20 de ani, de acum înainte.

”Am realizat un plan de dezvoltare pe 20 de an și era acest program de înzestrare cu submarine în atenția Forțelor Navale Române, în planurile Armatei României. Problema a fost întotdeauna de buget alocat, am reușit ca începând cu 2017 Armata Română să aibă un buget alocat de 2% din PIB și, începând cu acest an, de 2,5% din PIB, ceea ce permite ca în perioada următoare să punem în practică foarte multe programe”, a mai comentat amiralul Panait, citat de Investigatoria.