Marina Almășan lansează a 17-a carte, după ce l-a întâlnit pe Moș Crăciun

Joi, 18 mai, de la ora 16:00, la Clubul Diplomaților (București, șoseaua București – Ploiești nr. 2B – Fântâna Miorița), ultimul jurnal de călătorii al vedetei de televiziune va fi prezentat publicului. Cartea, care e a 17-a semnată de autoare, e bazată pe călătoria ei recentă în Finlanda. Marina Almășan dezvăluie că a pornit în căutarea lui Moș Crăciun și, pentru că l-a găsit, a scris o carte care se cheamă chiar așa, În căutarea lui Moș Crăciun.

Marina Almășan l-a găsit pe Moș Crăciun

„În căutarea lui Moș Crăciun este o radiografie a călătoriei mele din acest început de an, în Finlanda, unde am petrecut o săptămână în Helsinki și câteva zile la Cercul Polar, în localitatea Rovaniemi, unde se consideră că este casa „Moș Crăciunului” original. Am avut bucuria să mă întâlnesc cu Moșul, să schimbăm câteva vorbe (a fost emoționat să afle că va deveni copertă de carte!). Jurnalul este un amestec de informație turistică și emoții personale, scris cu umor și – zic cei care au apucat să-l parcurgă – te îmbie să-mi calci pe urme”, a dezvăluit, pentru Evenimentul Zilei, Marina Almășan.

Din aventurile sale în Țara lui Moș Crăciun, Marina Almășan a povestit, cu lux de amanunte, vizita la ferma de reni a Moșului și plimbarea cu sania trasă de renul Rudolf. „Sărăcuțului tocmai i se schimbau coarnele și arăta cam jalnic”, a mai dezvăluit vedeta. A relatat în carte și plimbarea prin spectaculosul orășel al elfilor – locuri în care Elena Cristescu, tovarășa de călătorie a Marinei Almășan a făcut peste 1000 de fotografii. Proiectul editorial În căutarea lui Moș Crăciun a fost realizat în colaborare cu Ministerul Afacerilor Externe și Ambasada Finlandei la București.

Multe din cărțile Marinei Almășan sunt jurnale de călătorii, dar anul trecut ea a lansat una din cele mai emoționante cărți, Ceasul Iubirii, despre care autoarea spunea „Țineți în mâna nu doar o simplă carte. Țineți în mâna 16 ani din viață mea”. Acest lucru se datorează faptului că în carte este evocată povestea de dragoste dintre autoare și regretatul Victor Socaciu.

Sursa foto: Facebook / Marina Almășan