Festivitatea inaugurală şi tragerea la sorţi a ordinii de participare la Concursul naţional de interpretare a liedului românesc au loc joi 24 octombrie, orele 18, urmate de un Recital Extraordinar susţinut de laureaţi ai ediţiilor precedente ale competiţiei: sopranele Irina Baianţ, Silvia Micu, mezzosopranele Oana Andra, Florentina Soare şi basul Iustinian Zetea, acompaniaţi la pian de Alexandru Petrovici. Competiţia se va derula vineri 25 şi sâmbătă 26 octombrie. Duminică 27 octombrie, orele 11, e programat Simpozionul naţional la care participă ilustre personalităţi ale muzicii: compozitoarea Carmen Petra-Basacopol, muzicologul Acad. Octavian Lazăr Cosma, compozitorii Adrian Iorgulescu, Preşedintele Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din România, Adrian Pop, fost Rector al Academiei de Muzică Gheorghe Dima din Cluj-Napoca, soprana Mariana Nicolesco. Tot duminică, la orele 19, are loc Gala Laureaţilor precum şi ceremonia decernării premiilor.

«Printre bisurile pe care le-am cântat la finele Recitalului meu de Belcanto la Carnegie Hall din New York – spune soprana Mariana Nicolesco – am inclus, aşa cum am mai povestit, liedul Languir me fais de George Enescu. Explozia de aplauze şi ovaţii nu mai contenea, aşa cum se întâmplase după cele mai celebre şi mai frumoase arii de Bellini, Donizetti, Rossini. Am înţeles atunci, aşa cum intuisem de fapt, că o minune muzicală ca aceasta, odată oferită publicului, nu putea să nu surprindă şi să nu genereze o nespusă bucurie în sufletul fiecăruia. La fel s-a întâmplat la Recitalurile mele la Teatrul alla Scala din Milano ori la Marea Sală a Conservatorului din Moscova.

Aceste fericite împrejurări m-au determinat să întreprind o vastă cercetare pentru a reuni pe cât posibil totalitatea liedurilor lui George Enescu, a le interpreta şi a le prezenta lumii împreună cu tinerii mei prieteni, laureaţi ai Concursului Naţional al Liedului Românesc, pe care l-am iniţiat cu un deceniu şi jumătate în urmă, făcând cunoscute splendidele bijuterii muzicale enesciene la Roma, la Paris şi la Praga, la Expoziţia Universală de la Aichi în Japonia, la Tokio, Nagoya şi New York.

Formidabilul succes pe care l-au reprezentat aceste evenimente – afirmă în continuare renumita artistă – au constituit un stimulent major pentru noi toţi, compozitori, muzicologi, interpreţi, permiţând ca de-a lungul anilor să ridicăm un adevărat monument al culturii naţionale închinat Liedului românesc – comoară a două secole.

Marea noastră misiune, asumată cu supremă dăruire, a însemnat punerea în valoare a creaţiei compozitorilor români de lieduri din trecut şi din prezent, revelarea multor lucrări uitate sau neştiute, afirmarea totodată a nenumărate tinere talente lirice care, supunându-se rigorilor poetice şi stilistice ale liedului, au ajuns la împliniri admirabile şi în muzica de operă.

În fine, cum să nu ne gândim acum la toate Recitalurile noastre situând liedul românesc în contextul liedului european, german, francez, italian, rus, maghiar, subliniind cu brio originalitatea şi unicitatea acestuia, fondat pe străvechiul cântec de dor, expresie eternă a sufletului acestui neam».

Te-ar putea interesa și: