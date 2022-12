Mariana Moculescu, succes formidabil pe OnlyFans. Nu mai face față cererilor

Mariana Moculescu a ales, în plină criză financiară, să își facă cont pe o vestită platformă pentru adulți. Mai mult, fosta soție a lui Horia Moculescu a reușit să-i plătească datoria compozitorului și să câștige bani mulți. Bărbații sunt doritori să vadă cât mai multe poze, dar aceasta nu are timp pentru toate cerințele.

Mariana Moculescu a schimbat mai multe locuri de muncă în Germania și în Italia, unde a locuit preț de 7 ani. După lungi căutări, ea și-a făcut cont pe un site pentru adulți și a reușit să scape de grija banilor. Fosta soție a lui Horia Moculescu a câștigat sume uriașe în doar câteva săptămâni.

„Merită pentru că îmi și place ceea ce fac. Nu mi-am găsit colaborator pentru promovare și nici fotograf profesionist, ceea ce complică lucrurile foarte mult, eu devenind în cazul acesta One man show. Sunt și creator și fotograf și editor și redactor de publicitate și designer și actriță. Dar, una peste alta, în acest moment îmi place acest job/rol și îmi face bine aducându-mi în viața personală foarte mulți prieteni. Am câștigat, în nici o lună de când m-am înscris, aproape 800 de euro”.

Cu toate astea, fosta soție a lui Horia Moculescu a recunoscut că nu este ușor să atragă bărbații și că face sacrificii mari pentru a arăta bine. „Fac mult sport, merg și la piscină, beau multe ceaiuri și apă. La 1,71 m înălțime am 70 de kilograme. Mănânc însă câte puțin din fiecare, și carne, și pâine și dulciuri, nu mă înfometez. În plus, muncesc foarte mult, 24 din 24. Nu-mi ajunge timpul. Zilnic trebuie postări noi”, ne-a mai declarat Mariana Moculescu pentru Impact.ro.

Reacția lui Horia Moculescu

Mariana a mai recunoscut că avea o datorie de sute de euro la fostul soț, Horia Moculescu, și că a reușit să-i dea banii înapoi. Chiar dacă și-au încheiat socotelile, compozitorul a rămas uimit de decizia fostei partenere și de contul ei de pe site-urile de adulți.

„M-a ajutat Horia, când am fost la necaz, cu niște bani, 600 de euro, îi cerusem cu împrumut pentru utilități și chirie, dar am reușit să îi dau înapoi, nu intru cu datorii în noul an. Și el dacă vreodată va avea nevoie de ceva îl voi ajuta, este tatăl Nidiei, al fiicei mele”, a spus Mariana. „Serios? A făcut asta? Doar nu era să-și deschidă un cont pe site-uri pentru copii!”, declara compozitorul.