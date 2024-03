Monden Final în scandalul Marian Olaianos - TVR. A câștigat procesul







Marian Olaianos, comentatorul sportiv, acuzat de violență, a câștigat procesul cu TVR. Reamintim faptul că jurnalistul a fost concediat anul trecut, după aproape 30 de ani petrecuți în televiziunea națională. Comentatorul sportiv a fost acuzat de o colegă de violență și s-a întocmit comisia de disciplină în acest caz. Litigiul dintre cele două părţi a apărut în urma scandalului dintre jurnalist şi Nadine Vlădescu.

Marian Olaianos a dat în judecată postul public

Marian Olaianos a contestat decizia concedierii în Instanţă, iar marţi, 12 martie, Tribunalul Ilfov i-a dat câştig de cauză. În concluzie, jurnalistul trebuie reangajat. Televiziunea publică este obligată să-l angajeze pe funcția deținută anterior. Și trebuie să-i plătească acestuia salariile restante.

„Obligă pârâta la plata către reclamant a unei despăgubiri egale cu salariile indexate, majorate şi reactualizate şi cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat reclamantul de la data concedierii şi până la data reintegrării efective”, se arată în decizia Tribunalului.

Marian Olaianos. Sursa foto: Facebook.

Decizia Tribunalului Ilfov:

Solutia pe scurt: „Admite cererea de chemare în judecată. Anulează decizia nr. J/22 din data de 09.03.2023, emisă de pârâtă. Obligă pârâta la reintegrarea reclamantului în funcţia şi postul deţinute anterior concedierii. Obligă pârâta la plata către reclamant a unei despăgubiri egale cu salariile indexate, majorate şi reactualizate şi cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat reclamantul de la data concedierii şi până la data reintegrării efective.

În baza art. 451 alin. 2 C. proc. civ., diminuează cuantumul onorariului avocaţial solicitat de reclamant drept cheltuieli de judecată, şi obligă pârâta la plata către reclamant a sumei de 4000 de lei cu titlul de cheltuieli de judecată, reprezentând onorariu avocaţial diminuat. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare.

Cererea de apel se depune la Tribunalul Ilfov. Pronunţată astăzi 12.03.2024, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei de judecată. Document: Hotarâre 12.03.2024”.

Sursa foto: Facebook

Jurnalistul confirmă reangajarea la TVR

Marian Olaianos a reacționat după aflarea veștii că a câștigat procesul cu postul național de televiziune:

„Sunt bucuros și încrezător, așa cum este și firesc. Am avut încredere că instanța o să țină cont de toate dovezile depuse la dosar și că se va face dreptate. Și, iată că acest lucru s-a și întâmplat.

Am pierdut multe în acest an din punct de vedere profesional, am ratat un Campionat Mondial, am ratat întâlnire cu fanii emisiunii Replay. Nu mă voi opri, însă, aici, îmi voi face dreptate până la capăt. Voi demonstra că nu sunt sub nicio formă un agresor, un bătăuș”, a declarat Marian Olaianos, potrivit sportpesurse.ro.