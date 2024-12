Monden Mariah Carey, antrenată de Jackie Chan pentru un clip. Scena cea mai fiebinte







Mariah Carey a avut parte de tratament special în momentul în care a filmat pentru unul dintre videoclipurile sale. Mai ales că a trebuit să ia parte la o scenă de bătaie, așa că și-a găsit un antrenor pe măsură.

Maria Carey a luat lecții de bătaie de la celebrul actor

Pentru o scenă bună, indiferent cât e de scurtă, Mariah Carey a avut parte de antrenament de la unul dintre cei mai buni luptători. Este vorba de celebrul Jackie Chan care a avut grijă ca vedeta să se comporte ireproșabil în cadrul filmărilor. Este vorba de videoclipul de la Heartbreaker, care are și câteva scene de bătaie.

Așa că actorul chinez s-a preocupat îndeaproape ca mișcările vedetei să fie unele rupte din realitate. De altfel, după antrenametul cu actorul, Mariah a părut extrem de plauzibilă cu privire la scena de bătaie din clip. Până acum acest aspect nu a fost cunoscut. Vedeta l-a făcut public în cadrul unei emisiuni de radio de BBC2. Nu de alta, dar în această perioadă, Mariah revine anual în forță prin prisma celebrei sale piese All I want for Christmas.

Turneu de Crăciun în America

De altfel, piesa îi bagă în buzunar celebrei vedete nu mai puțin de 20 de milioane de dolari doar din difuzările din luna decembrie. Pe de altă parte, aceasta a anunțat că la 30 de ani de All I want for Christmas face și un turneu aniversar. Acesta a început pe data de 6 noiembrie și se va încheia pe 17 decembrie. Toate concertele vedetei vor avea loc în America în mai multe orașe din mai multe State.

Din 1994 și până acum, piesa cu pricina este una dintre cele mai ascultate melodii în perioada sărbătorilor. Vedeta a precizat de curând că acum nu mai înțelege versul legat de zăpadă și că ar dori să-l schimbe. Mai ales că toată lumea își dorește și zăpadă în perioada sărbătorilor. Dar în 1994 când a fost scrisă melodia, acest lucru nu era o problemă în zonele în care iarna venea în mod traditional cu zăpadă cu tot.