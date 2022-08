Maria Cârneci a dezvăluit câți bani cere pentru a cânta la o nuntă. Tarifele i-au lăsat cu gura căscată pe fani

Cunoscută în industria folclorului pentru talentul său, Maria Cârneci mai dă o lecție colegilor din breslă. Artista, apreciată pentru carisma și modestia de care dă dovadă, a anunțat cât cere pentru a cânta la o nuntă.

Prețul cerut de Maria Cârneci s-ar situa între 1.200 și 2.000 de euro, în funcție de durata și de tipul evenimentului la care asigură atmosfera.

Artista a declarat, în multe interviuri, că banii nu o fac fericită, iar viața de lux nu i se potrivește.

Cei șapte ani de acasă nu pot fi cumpărați cu bani

Maria Cârneci a declarat că părinții ei au fost cei care i-au dat o educație aleasă care a ajutat-o să devină un om de succes.

„Să ştiţi că nu am avut o copilărie luxoasă. Am trăit modest, dar foarte curat. Nu am copilărit cu păpuşi Barbie, maşinuţe sau biciclete, dar jucăriile pe care le aveam ni le confecţionam singuri, din cârpe”, a spus artista.

Maria Cârneci a mai spus că pentru ea, jucăriile din acea perioadă au valorat infinit mai mult decât cele de astăzi, precizând că a trăit cea mai frumoasă copilărie.

„Educaţia o ai din familie şi graţie acesteia mă consider un om normal, pe care succesul nu l-a schimbat!”, a mai spus celebra cântăreață, scrie cancan.ro.

Sub numele real de Maria Petrescu, artista de muzică populară s-a născut pe 22 martie 1953 în Perșinari, județul Dâmbovița. Cântăreața a copilărit în același sat în care s-a născut și Ion Dolănescu.

Maria Cârneci a reușit să strângă, de-a lungul anilor, zeci de costume populare, în contextul în care este obișnuită cu aparițiile dese în fața publicului.

„O parte din ce am câștigat în viața asta, am investit-o în costume populare. Cred că am în jur de 60-65. Am de la mama mea câteva îi, pe care le îmbrac foarte rar, pentru că nu mai lucrează nimeni așa ceva acum. Deși ce apar acum: îi, costume populare, nu sunt deloc ieftine, eu totuși am făcut investiții în portul tradițional. E destul de prețioasă și valoroasă colecția”, a spus Maria Cârneci, potrivit kfetele.ro.