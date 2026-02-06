HAI România! Maria Bălan, Mata Hari de România: Femeia care a păcălit un imperiu și a dansat cu moartea 🕵️‍♀️🇷🇴







Știați că România a avut propria ei Mata Hari în Primul Război Mondial? O chema Maria Bălan, iar serviciile secrete austro-ungare o numeau cu teamă „Agentul B9”. 🤫 De la o inimă frântă la spionaj de nivel înalt, Maria a frecventat cazinourile și cluburile ofițerești pentru a fura secrete care au salvat vieți românești pe front.

A fost prinsă, condamnată la moarte, dar a evadat spectaculos în noaptea dinaintea execuției. Cum s-a terminat povestea ei și care este misterul morții sale? 👉 Află întreaga istorie fascinantă a spioanei care a sfidat un imperiu în numărul din luna februarie al revistei Evenimentul Istoric. Învățați istoria României, pentru că așa putem rămâne români!

