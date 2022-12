Margherita de la Clejani, față în față cu atacatorul. Momente de cumpănă

Asta pentru că magistrații au admis toate probele depuse în dosar, iar cauza este în stare de judecată, astfel că Margherita de la Clejani va trebui să-l întâlnească vineri, alături de cealaltă victimă a cuțitarului. Magistrații au luat această decizie pentru ca cele două să fie audiate și să își exprime pretențiile și cu privire la daunele pe care i le vor cere.

„Constată competenţa materială şi teritorială a instanţei, legalitatea sesizării cu rechizitoriul nr. 7853/P/2022 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti privind pe inculpatul Rădulescu Adrian, legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală. Dispune începerea judecăţii în cauza înregistrată pe rolul Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti sub numărul 51632/299/2022 privind pe inculpatul Rădulescu Adrian, cercetat în stare de arest preventiv, sub aspectul săvârșirii infracţiunilor de lovire sau alte violenţe (persoana vătămată P. Mara Andreea şi persoana vătămată Manole Myriam Margareta). Stabileşte termen de judecată la data de 09.12.2022, ora 09:00, sub rezerva rămânerii definitive a prezentei încheieri. Pentru primul termen de judecată se citează inculpatul şi persoanele vătămate”, au decis judecătorii. Întrucât cuțitarul a fost acuzat de „lovire sau alte violențe”, și nu de tentativă de omor sau de vătămare corporală, deși loviturile cu bisturiul au vizat zone vitale, acesta ar putea scăpa cu o amendă penală. „Fapta prin care se produc leziuni traumatice sau este afectată sănătatea unei persoane, a cărei gravitate este evaluată prin zile de îngrijiri medicale de cel mult 90 de zile, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani sau cu amendă”, spune legea. La scurt timp după atac, Margherita explica: „nu am fost înţepată cu o lamă. Am fost înjunghiată, fraţilor, în zona inimii, de un bărbat pe care eu îl bănuiesc a fi criminal în serie pentru că nu sunt singura atacată şi care este încă în libertate!”. Ulterior bărbatul a fost prins și acum va suporta rigorile legii.