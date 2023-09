Vedeta care a divorțat pentru nașul de cununie. L-a așteptat ani întregi

Margareta Clipa a recunoscut că a divorțat de soțul ei pentru nașul ei de cununie. Interpreta de muzică populară a declarat că l-a iubit mereu pe Gheorghe Cusiac, dar că mama lui nu a acceptat-o. Solista a mai povestit că mama acestuia a considerat mereu că nu este suficient de bună pentru fiul ei.

Ulterior, Gheorghe Cusiac i-a fost naș de cununie Margaretei. Chiar în timpul pregătirilor de nuntă, cei doi și-au dat seama că încă se iubesc și că merită să își dea o șansă. Cei doi au fost amanți o perioadă bună de timp, iar apoi au divorțat și au luptat pentru povestea lor de dragoste.

„Am organizat totul în secret. Am făcut nuntă joia, ca ţiganii, că nu s-a putut altfel – sâmbătă aveam altă nuntă la care trebuia să mergem. Invitaţii au crezut că vin la ziua mea de naştere. Au rămas stupefiaţi când au aflat că ne-am căsătorit”, a mai spus cântăreața, potrivit știripesurse .

Gheorghe Cusiac a povestit și cum a cerut-o în căsătorie pe interpretă. Acesta a declarat că mereu a considerat-o o femeie specială pe interpretă și că îi trimitea flori în secret. Bărbatul a mai spus că scânteia dintre ei nu a dispărut niciodată.

„Ea nu știe, dar eu nu am văzut o altă fată mai bună și mai potrivită pentru mine. Ea a rămas cea mai dragă. O simt ca în anii tinereții. Să te apropii de o persoană și să ai acel tremurat, pleacă din suflet, e un sentiment foarte frumos. Eu mereu i-am trimis flori, fără să știe că eu i le trimiteam. A fost o iubire neîmplinită. Ei nu îi venea să creadă când am venit cu actul de divorț la ea. Zice: ‘Tu trebuia să mă iei acum douăzeci și ceva de ani’ Eu mi-aș fi dorit o fată, eu am doi băieți”, a mărturisit Gheorghe Cusiac despre povestea de dragoste cu Margareta.