Cu șase trofee trecute palmares în cei 17 ani de când a îmbrățișat cariera de antrenor, Răzvan Lucescu a declarat că nu urmărește să-l depășească pe tatăl său, Mircea Lucescu la acest capitol. „Il Luce” este cel cel mai titrat antrenor român de fotbal și al doilea cel mai titrat tehnician din lume, cu 34 de trofee cucerite.

„Nu voi număra trofeele lui tata sau ale mele. Nu mă interesează să-l depăşesc pe tata. Nici nu ştiu cât mai antrenez. Tânjesc să iau rucsacul în cârcă şi să mă plimb cu soţia prin lume. Nu am stat decât în hoteluri şi am fost la stadioane. Simt cum trece viaţa şi îmi pare rău că nu am avut timp şi pentru familie. Am văzut lumea prin suferinţe şi frustrări.

Cel mai mare merit al meu? Acela că nu am jucat niciodată teatru. Îi respect la fel pe jucători şi pe femeile de serviciu, şi pe magazineri. Asta este important acum, în viaţă. Şi dacă faci asta, şi ei îţi întorc recunoştinţa prin ceea ce fac.

Mă bucură că am câştigat Champions League în Asia. E cea mai mare performanţă a mea, peste orice trofeu. Şi că am intrat în istoria cluburilor. La PAOK a fost un succes venit după 34 de ani, neînvinşi”, a declarat Răzvan Lucescu la Radio Sport 1.

Cele 6 trofee cucerite de antrenorul Răzvan Lucescu până acum sunt: 1 X Liga Campionilor Asiei (Al Hilal)

1 X Campion al Greciei (PAOK Salonic)

2 X Cupa României cu Rapid

2X Cupa Greciei cu PAOK

