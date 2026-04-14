Marele actor cu „vocea tunătoare și argentină”

Am preluat expresia dintre ghilimele dintr-un film al Seriei „Mărgelatu”, reprezentând o replică rostită de marele actor Constantin Dinulescu. Am ales să o asociez cu vocea marelui actor de care ne amintim astăzi, Mircea Albulescu. Ne-a părăsit pe 8 aprilie 2016

Marele actor Mircea Albulescu s-a născut pe 4 octombrie 1934, la București. Tatăl său provenea din interbelicul județ Vlașca, parte a Teleromanului de azi, iar mama sa era poloneză. A fost botezat ortodox, dar mama sa mergea mereu la Catedrala Bărăție pentru a asista la slujbele catolice.

A cochetat cu teatrul de tânăr. A fost trecut în buletin Iorgu Albulescu dar mama sa i-a spus Mircea. A studiat liceul la Școala Mixtă de Arhitectură, dar a ales să se dedice filmului și teatrului. A fost actor, scriitor. A făcut parte din Promoția de Aur 1956, la clasa profesoarei Aura Buzescu. A fost foarte bun prieten cu marele actor Amza Pellea, coleg de generație.

Mircea Albulescu avea o voce „tunătoare și argentină”. Avea o voce ideală pentru a lectura texte la radio, știa să recite pe tonuri înalte, să dea replici blânde sau dure, în funcție de filme. A jucat de la roluri dramatice, la roluri episodice în comedii sau roluri esențiale în filme de acțiune. În multe filme, precum „Zile Fierbinți” , „Ancheta” a fost secretar de partid. În altele, precum „Trei scrisori secrete”. a fost director de întreprindere. A avut rolul deținutului de la bucătărie în „Cel mai iubit dintre pământeni”. Un rol episodic a avut în comedia „Nea Mărin Miliardar”.

A făcut roluri dramatice ale „singuraticului” în „Cursa” alături de Constantin Diplan. în „Ochii care nu se văd”. A fost ofițer anchetator în filmul „Șapte zile”.

Rivalități au fost și între Mircea Albulescu și Sergiu Nicolaescu. Regizorul voia ca ”Mihai Viteazul” să aibă actori americani. Charlton Heston, Richard Burton, Liz Taylor, Orson Wells. Regizorul a susținut că a fost o victimă a unei rivalități. Era deja în avionul de Munchen pentru a pleca de acolo spre SUA. Avea acord de distribuție, draft de buget, contract. Avionul a fost oprit pe pistă chiar înainte de decolare. Sergiu Nicolaescu a fost luat din avion aproape forțat.

Regizorul a fost dus direct la CC al PCR și acolo i s-a spus că filmul se va face cu distribuție românească. Mai târziu, s-a aflat că la originea acestei decizii ar fi stat o „intrigă” a actorului Mircea Albulescu. Actorul ar fi protestat în scris față de ignoarea valorii actorilor români într-un film de asemenea importanță. Evident, actorul voia și el un rol. A fost repartizat în rolul Popa Stoica. Filmul apare în același an cu „Tezele din Iulie” care au schimbat soarta filmografiei românești.