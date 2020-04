Artista se regăseşte fără doar și poate printre în galeria celor mai sexy femei de la noi din țară, iar unul dintre atuuri este reprezentat şi de bustul generos.

Aşa s-au născut tot felul de curiozităţi şi legende din partea celor mai sus menţionaţi, dar frumoasa originară din Eforie Sud a decis că a sosit timpul să scape de subiectul care parcă nu se mai termine vreodată pentru ea.

Iată ce a declarat îndrăgita şi charismatica artistă pe contul de Instagram: „Poate că voi lămuri o dată pentru totdeauna acest aspect, sunt foarte multe fete care îmi pun întrebarea asta și deja mă macină, mă enervează de atâția ani.

De la 18 ani, toată lumea mă întreabă dacă am silicoane. Ei bine, nu am silicoane, fraților! Spun o dată pentru totdeauna.

Înțelegeți! Nu am silicoane, nu mă mai întrebați! Deci nu mai pot. Nu mai am răbdare să răspuns la aceeași întrebare!

Nu am silicoane. Am câteva kilograme în plus față de când aveam 20 de ani, 25 de ani. Am 7-8 kilograme în plus.

M-am transformat, m-am maturizat, am două sarcini la activ. După cele două sarcini, sânii mei au rămas mai mari. Nu sunt perfecți!

Sunt sâni normali, naturali, sunt destul de grei. Cred că sunt cam singura neoperată. Gata! Nu mai pot! M-am săturat!”

