Marea “răsturnare” a echilibrelor rasiale din SUA nu mai e numai o teorie a conspirației!

Conform US Census Bureau (Biroul pentru recensământ al Statelor Unite ale Americii), la mijlocul anilor 2020, copiii de culoare vor reprezenta o majoritatea în rândul celor 74 de milioane de minori americani. Aceste evoluții sunt argumentul pe care își întemeiază Rogelio Sáenz, profesor de demografie la Universitatea Texas din San Antonio și Dudley L. Poston Jr., profesor de sociologie la Texas A&M University, “profeția” lor: albii vor deveni o minoritate în SUA în jurul anului 2045, scăzând sub 50% din populație.

Nu e nicio surpriză, ponderea populației albe care nu are rădăcini hispanice e în scădere în SUA încă de la mijlocul secolului XX. E deja o populație îmbătrânită, lucru care se simte mai ales în ceea ce privește natalitatea. Între 2010 și 2018, numărul copiilor albi a scăzut cu 2,8 milioane, adică cu 7,1%. În schimb, copiii “de culoare”au înregistrat o creștere cu 6,1%. În 2018, ultimul an pentru care sunt disponibile date statistice, albii erau încă majoritari în rândul populației sub 18 ani din SUA. Lucrurile sunt, însă, diferite, dacă ne referim la populația sub 11 ani, unde micuții de culoare reprezentau majoritatea. Statisticile sunt, însă, diferite de la un stat american la altul. În 14 state (printre care Nevada, Hawaii, Georgia și Maryland) minorii “de culoare” (sub 18 ani) sunt deja mai numeroși. Situația este și mai clară în ceea ce privește copiii foarte mici. Astfel, la categoria de vârstă 0-4 ani, albii sunt minoritari deja în 15 state. Evoluțiile arată că și alte state, precum Carolina de Nord, Illinois, Virginia, Connecticut și Oklahoma vor urma curând această tendință demografică. Astfel, în următoarele decenii, procentul tuturor copiilor albi va scădea – de la 49,8% în 2020 la 36,4% în 2060.

Cauzele acestor evoluții sunt multiple, dar în esență e vorba de îmbătrânirea populației albe. Așa cum arată demograful Kenneth Johnson, albii din Statele Unite au o vârstă medie de 43,6. E o medie mult mai mare decât a oricărui grup rasial sau etnic. Latinii, de pildă, au o vârstă medie de doar 29,5 ani.

Între iulie 2017 și iulie 2018, au existat 0,88 nașteri albe în Statele Unite pentru fiecare deces al unui alb. În cazul latinilor, raportul a fost de 5 nașteri pentru fiecare deces.

Chiar dacă femeile albe și-ar dori mai mulți copii, numărul de nașteri nu ar crește prea mult, pentru că numărul celor aflate la o vârstă fertilă este din ce în ce mai mic.

Americanii au început deja să vadă consecințele acestor schimbări demografice. Între 2009 și 2017, numărul studenților albi din Statele Unite a scăzut cu 1,7 milioane, în timp ce numărul studenților care provin din America Latină a crescut cu 1,1 milioane.

Mai mult, proiecțiile Biroului de Statistică a Muncii din SUA arată că, în intervalul 2014 și 2024, ponderea forței de muncă albe este în scădere. Un lucru este, însă, cert, în ciuda acestor evoluții, populația albă nu va dispărea din Statele Unite. Potrivit Biroului pentru recensământ, albii vor rămâne secolul acesta cel mai mare grup rasial sau etnic, reprezentând 44,3% din populația națiunii în 2060. Schimbarea este. însă, uriașă, dacă ne gândim că, o lungă perioadă din istoria Statelor Unite, albii au reprezentat circa 90 la sută din populație.

Te-ar putea interesa și: