Marea poveste de dragoste între Britney Spears și Justin Timberlake a început într-o atmosferă Disney. Acum, Imagini rare ale vedetei pop au fost obținute de DailyMail, de la petrecerea aniversară de 18 ani.

La acea vreme totul era la cote maxime pentru nou-încoronata prințesă a muzicii pop, după un an extraordinar, în care văzuse single-ul de debut „Baby One More Time” urcând până la numărul unu în topurile muzicale din întreaga lume.

Fotograful Selma Fonseca, în vârstă de 54 de ani, a fost martor la marea noapte a lui Britney din 1 decembrie 1999. „Erau deja zvonuri care circulau la momentul în care Britney ieșea cu Justin. Dar fuseseră foarte atenți să nu o arate sau să dezvăluie vreo apropiere sentimentală evidentă.

Dar când au început să danseze și să se sărute pasional, m-am gândit în sinea mea – OK, acești doi pleacă 100% împreună. Nu a dansat cu nimeni altcineva în noaptea aceea și poți vedea chimia dintre ei în pozele pe care le-am făcut. La un moment dat, Justin a luat o cireașă dintr-o băutură și i-a dat-o. Ai putea spune doar că erau super îndrăgostiți unul de altul.

Nimeni nu a reacționat la aceste imagini la vremea respectivă, pentru că nu era nicio fotografie cu ei sărutându-se. Și, dacă îmi amintesc bine, relația nu a fost confirmată decât după câteva luni. Este trist pentru că în imagini arată atât de dulce și de inocent. Dar apoi a fost un final urât pentru ceea ce fusese o poveste de dragoste foarte drăguță pentru adolescenți”.

