O întrebare care lasă loc de multe interpretări a fost ridicată de profesorul doctor Vladimir Beliș, fost director al Institutului Național de Medicină Legală. El a afirmată că este esențial să se facă autopsii pentru a cunoaște exact numărul deceselor ce au fost provocate de coronavirus.

„Plecând de la ideea că există cazuri asimptomatice. Deci omul are testul pozitiv, e infectat, dar nu are niciun semn. Plecând de la acest lucru, eu pun sub semnul întrebării categorisirea ca fiind decese cauzate de coronavirus toți cei care sunt testați pozitiv. E o logică elementară.

Dacă sunt cazuri asimptomatice. Există și alte cauze de moarte. Iar acest lucru pune sub semnul întrebării dacă raportarea de număr total de decese prin COVID-19 este cel real”, a declarat fostul director de la Institutul Național de Medicină Legală la Antena 3.

El a mai afirmat că „Autopsia e necesară pentru că din mențiunea legală autopsia se face pentru stabilirea cauzei morții. Deci dacă plecăm de la ideea că nu toți cei care sunt etichetați că mor de COVID-19, chiar mor de COVID-10, atunci trebuie să facem o autopsie ca să vedem de ce a murit. Chiar dacă a fost infectat cu coronavirus, poate a murit din cauza unui infarct miocardic. Deslușirea cauzei morții prin calea autopsiei, primul obiectiv.”

Vladimir Beliș a mai vorbit despre un alt motiv pentru care ar trebui făcută autopsia. „Al doilea motiv pentru care trebuie făcută autopsia. În orice afecțiune nouă care nu e suficient de bine studiată, nici din punct de vedere clinic, nici din punct de vedere morfo-patologic, e necesară autopsia.

E necesară pentru a lămuri care sunt leziunile organice specifice determinate de această nouă maladie. De ce? Pentru că stabilind ce organe sunt afectate, putem aplica și tratamentul. Nu poți să dai un tratament dacă nu știi ce organ e vizat de boala respectivă. Și cum să afli dacă nu faci autopsie? Pentru mine e un mare semn de întrebare.”