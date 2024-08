International Marea Britanie are nevoie urgentă de specialiști în două domenii! Ministrul Educației cere măsuri







Mai mulți adolescenți ar trebui să se gândească la a deveni pe viitor constructori sau instalatori. Asta spune acum ministrul Educației din Marea Britanie. Politiciana Bridget Phillipson, astfel, a criticat conservatorii, ce au au deținut puterea până în acest an, pentru transformarea copiilor în „cobai Zoom”.

Ministrul amintește astfel de timpul pandemiei pe când elevii au ajuns să facă orele de curs în mediul online. De asemenea, ea a dat vina pe predecesorii ei pentru criza de beton care se prăbușește la momentul de față. Ceea ce a forțat elevii să învețe în săli de clasă improvizate în cabane portabile.

Marea Britanie are nevoie de ingineri, constructori și ingineri

Scriind în The Sun, ministrul Educației de la Londra a lăudat elevii pentru munca lor asiduă în vremuri grele. De asemenea, aceasta a promis să schimbe lucrurile acum „în favoarea lor”. În acest sens, ține să critice ceea ce au făcut miniștrii predecesori acesteia, cu toții din ultimii 14 ani din partea Partidului Conservatori.

Susținând campania The Sun's Builder Better Britain, Bridget Phillipson a subliniat nevoia urgentă de „meserii bune, bine plătite”. Meserii care să țină țara în mișcare pentru următorii ani. Și să rezolve numeroase probleme economice din prezent. Ea a scris: „Această țară are nevoie de absolvenți. Dar pentru a pune Marea Britanie din nou în mișcare avem nevoie și de tehnicieni calificați. Adică zidari, electricieni, ingineri IT, instalatori, constructori, tâmplari, mecanici, sudori, acoperitori”.

Ministrul Educației ia măsuri

„Acestea sunt meserii bune”, mai scrie ministrul Educației. „Sunt meserii bine plătite. Locuri de muncă care îi ajută pe oameni să avanseze în viață și să stimuleze creșterea economică în Regatul Unit. Dar prea puțini tineri urmează aceste cariere. Și acest lucru ține Marea Britanie pe loc”, continuă Bridget Phillipson.

Ea a continuat ăn materialul pentru The Sun prin a nota faptul că: „Vreau să ofer o epocă a oportunităților în această țară. Iar acest lucru înseamnă asigurarea unei noi ere a formării profesionale pentru tinerii noștri. Vom face acest lucru prin revizuirea curriculumului și închiderea oricăror lacune de calificare. Astfel încât copiii să aibă o alegere mai bună de conducte profesionale”.

„Și vom simplifica impozitele pentru angajatorii care finanțează formarea prin ucenicie pentru a deschide rute care îi aduc pe tineri în locuri de muncă bine calificate”, mai scrie ministrul Educației de la Londra, Bridget Phillipson, notează The Sun.