Marea Britanie ar putea analiza reevaluarea politicilor de imigrație în raport cu Uniunea Europeană, lăsând deschisă opțiunea unei eventuale revenirilor la regulile comunitare privind libera circulație. Premierul britanic Andy Burnham a sugerat că o astfel de decizie trebuie adoptată în urma unor analize amănunțite, fără opreliști ideologice.

Într-un interviu acordat publicației The Sunday Times, Andy Burnham a evidențiat faptul că profilul imigrației din Regatul Unit a suferit modificări substanțiale în perioada de după Brexit. În prezent, un număr mai mare de cetățeni străini aleg să se stabilească definitiv pe teritoriul britanic, în loc să revină în țările de origine după o perioadă de timp.

„Cred că trebuie să existe o dezbatere foarte riguroasă, bazată pe fapte și pe dovezi”, a declarat Burnham, potrivit publicației britanice.

Declarațiile sale deschid calea către o posibilă reconsiderare a normelor care reglementează deplasarea și șederea persoanelor între Regatul Unit și spațiul comunitar. În acest sens, oficialul a lăsat să se înțeleagă că neparticiparea la sistemul european de liberă circulație nu ar trebui să fie privită ca o linie roșie sau o condiție de la care autoritățile de la Londra să nu accepte nicio abatere în cadrul viitoarelor negocieri.

Sistemul de liberă circulație a reprezentat un pilon fundamental al Uniunii Europene, oferind cetățenilor din statele membre dreptul de a se deplasa, locui și lucra în orice altă țară din blocul comunitar, conform normelor europene în vigoare.

Odată cu finalizarea procesului de ieșire din Uniunea Europeană, Regatul Unit a abandonat acest regim aplicabil cetățenilor europeni. În locul lui, autoritățile britanice au implementat un sistem național de imigrație strict, bazat pe criterii specifice de eligibilitate pentru piața muncii.

O eventuală decizie de restabilire a liberei circulații ar schimba radical cadrul legal aplicabil europenilor care intenționează să trăiască sau să muncească în Marea Britanie.

Cu toate acestea, afirmațiile publicate de The Sunday Times nu constituie un anunț oficial privind o schimbare iminentă de politică publică. Subiectul rămâne extrem de sensibil în spațiul politic britanic, având în vedere că preluarea controlului asupra granițelor și imigrației a fost un pilon central în campania care a dus la Brexit.