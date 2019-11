De asemenea, Ciutacu a mai spus că în locul actualului preşedinte, la conducerea PSD ar veni Marcel Ciolacu, care va conduce PSD cu o echipă formată din 8 oameni de bază.

„Veleitarilor ăstoara care se lăfăie prin toate conducerile PSD nu le-aș lăsa pe mână bonurile de masă ori cheile de la boxa cu murături. La ceas și la portofel nici măcar nu îndrăznesc să mă gândesc…

Apropo de onoare și de atitudine, când deja împlinisem un an de când nu mai vorbeam (decât în public) cu Ovidiu Mușetescu, Dumnezeu să-l odihnească, i-am zis că mă întorc în presă și-i eliberez locul călduț, să-și aducă om de la PSD sau de unde are el chef/obligații. S-a uitat la mine peste ochelari, a tras din țigară și mi-a zis scurt: „dacă n-ai nimic altceva aranjat, am venit împreună, plecăm împreună”. Am plecat, într-un final, la o lună după el. Și pe mine nu mă făcuse mare partidul și nici nu-mi dăduse pâine să mănânc degeaba”, a scris Ciutacu pe Facebook.

Te-ar putea interesa și: