Naționala de tineret a României s-a calificat, marți seară, la Campionatul European din 2021 ce va fi găzduit de Ungaria și Slovenia. Elevii lui Adrian Mutu au obținut biletele după ce au remizat pe teren propriu, cu Danemarca, scor 1-1. Oaspeții au deschis scorul prin N. Laursen (50 – penalty), apoi S. Hausner a fost eliminat în minutul 58. Golul egalizator i-a aparținut lui Valentin Costache, în minutul 72. Naționala de tineret s-a calificat din postura de a patra cea mai bine clasată în ierarhia ocupantelor locurilor 2.

Grupa a fost câștigată de Danemarca, 20 de puncte, România a adunat 16 puncte.Turneul final se va disputa într-o formulă fără precedent. Faza grupelor este programată în perioada 24-31 martie, iar faza eliminatorie în intervalul 31 mai – 6 iunie.

„E un moment frumos din cariera mea”

Convocat la naționala de tineret, Ianis Hagi a vorbit despre această performanță.

„Emoții au fost și de partea noastră, contează cum le gestionezi. Am făcut-o bine, chiar dacă ne-au condus cred că noi am dominat meciul. Am avut ocazii, știam că până la sfârșit vom marca și apoi am știut că egalul este bun și am ținut mingea. Suntem fericiți, am scris istorie, nu s-a mai întâmplat ca echipa națională să se califice la două Campionate Europene la rând. Am făcut țara mândră.

Sunt fericit, e un moment frumos în cariera mea, sunt mândru să port banderola și tricoul cu #10, asta mă face un fotbalist mai bun. Ambiția este de două ori mai mare, sper ca în viitor să continui să port banderola de căpitan și numărul 10.

Le promit fanilor că vom da totul, 100%, pentru tricou, pentru ei și familiile noastre. Dacă vor fi alături de noi, cu siguranță vor fi fericiți. Am arătat-o campania asta și campania trecută, avem o generație bună care vine din spate. Cu siguranță nu vom dezamăgi”, a spus Hagi jr. la Pro X.

Mutu, bucurie de ziua mamei sale

„Mă bucur. Aș vrea să dedic victoriei familiei mele, dar în special mamei mele, astăzi este ziua ei de naștere. La mulți ani, mamă! Calificarea la EURO este un lucru foarte important pentru mine, pentru această generație extraordinară. Sunt niște fotbaliști de excepție și pe viitor ei vor forma naționala mare”, a spus și selecționerul Adrian Mutu.