Mare-i grădina lui Dumnezeu! Un ateu ales capelan-șef la Harvard!

Greg Epstein a mai fost capelan umanist la o universitate prestigioasă – Massachusetts Institute of Technology (MIT). Acum va conduce acum o echipă de peste 40 de capelani, reprezentând 20 de religii și credințe (inclusiv creștinismul, iudaismul, hinduismul și budismul).

Credința în binele fără Dumnezeu

Greg Epstein, în vârstă de 44 de ani, și-a preluat rolul săptămâna aceasta, devenind primul ateu ales președinte al organizației de capelani de la Harvard. „Sunt obligat și onorat”, a scris el pe Twitter. Epstein, care născut într-o familie de evrei din New York, este autorul cărții bestseller „“Good Without God: What a Billion Nonreligious People Do Believe.” (Binele fără Dumnezeu. În ce cred un miliard de oameni nereligioși). „Nu mai așteptăm răspunsuri de la Dumnezeu. Suntem noi înșine răspunsuri unul pentru celălalt”, spune Epstein.

Numirea lui Epstein vine în contextul ăn care că un număr din ce în ce mai mare de tinerii din Statele Unite se identifică din ce în ce mai mult ca fiind spirituali fără afiliere religioasă.

„Există un grup în creștere de oameni care nu se mai identifică cu nicio tradiție religioasă, dar care încă au o nevoie reală de conversație și sprijin în ceea ce privește ce înseamnă a fi un om bun și a avea o viață etică”, a declarat Epstein pentru ziarul progresist The New York Times.

SUA e încă o țară creștină

Un studiu al Centrului de Cercetare Pew din 2019 a constatat că Statele Unite rămân o țară predominant creștină, 43% din persoanele intervievate identificându-se drept protestanți și 20% catolici.

Dar mai mult de un sfert dintre cei chestionați (26%) s-au identificat drept atei, agnostic sau „nimic în special”, față de doar 17% în 2009.

Culmea este că Universitatea Harvard a fost fondată în 1636 pentru a instrui clerul protestant. Harvard este cea mai veche instituție de învățământ superior din Statele Unite, scrie New York Post.