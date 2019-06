Marcela Feraru, despre cum a atras USR electoratul: „O schemă piramidală”

Marcela Feraru, jurnalistă în Franța, a vorbit despre modalitățile condamnate în occident pentru atragerea electoratului, dar care în România sunt „permise”.





„USR a folosit pentru a identifica si atrage electorat tehnici comerciale nu tocmai oneste care sunt denuntate in occident dar pentru care legislatia e deficitara.

Cel mai cunoscut caz in Franta este cel al unei societati care promoveaza medicina alternativa. In urma cu vreo 4-5 ani au lansat o petitie impotriva vaccinului hexavalent, scotand in fata o personalitate extrem de cunoscuta, prof Henri Joyeux.

Peste un milion de personae au semnat acea petitie lasandu-si adresa de mesagerie.

Odata colectate aceste mailuri, societatea cu pricina (Santé Nature Inovation ca sa fiu mai precisa) a inundat semnatarii, pentru a-i fideliza, cu mesaje fie despre stadiul petitiei, fie cu articole si marturii despre ravagiile vaccinului hexavalent. Subiectul este porteur, lumea nu s-a simtit pacalita ci dimpotriva, bagata in seama. Aderentii au trimis mesajele altor prieteni largind baza de lucru. Societatea a organizat simpozioane si congrese, webinare cu teme diverse dar in acelasi context (“sanatate naturala”) si in prezent are sute de mii de abonati la cele 5-6 reviste sau “lettre d’info”. Pretul biletului la congres atinge sume astronomice si numarul mare de participanti face ca locatia sa fie stabilita practic in adevarate hale industriale.

O activitate aducatoare de mare profit.

Este schema piramidala folosita de USR. O petitie care exploateaza o tema de interes (chiar daca neconstitutionala si imposibil de pus in practica, ceea ce baietii astia inteligenti si cititi stiau de la bun inceput). Colectarea de nume si adrese inundate ulterior cu sute de mesaje care au creat o devarata isterie dar si o mobilizare fara precedent. V-ati mirat ca votantii au navalit in sectiile de votare furiosi ca “astia ne fura”? Ca fiecare a inteles fie sa isi ameninte parintii care votau altfel sau nu votau si sa isi mobilizeze cel putin un prieten (una din misiunile ce le-au fost atribuite)? Daca pe aceasta cale si-au dublat numarul de simpatizanti, nu e de mirare scorul fulminant pe care l-au obtinut. Sunt tehnici verificate si rasverificate de a promova un produs nou si de a-i aduce notorietate.

Restul partidelor (inclusiv PNL) care s-au bazat pe tehnicile clasice de campanie si pe baza lor electorala sunt depasite de situatie. Am mai spus intr-o alta postare ca PNL a facut un scor destul de rusinos dupa o suta de mii de ani de opozitie”, a scris Marcela Feraru pe Facebook.

Viorica Dancila a primit cea mai DURA veste! Anuntul care da toate planurile PSD-ului peste cap!

Pagina 1 din 1