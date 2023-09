Marcel Ciolacu arată cu degetul un mare vinovat pentru gaura din buget

Marcel Ciolacu îl acuză pe Florin Cîțu. Premierul a declarat că România s-a împrumut aproximativ 200 de mld de lei într-un an în mandatul lui Florin Cîțu. Declarația a fost făcută luni la Antena3 CNN, întrebat cât de mare este gaura la buget și pe ce s-au cheltuit acești bani. „Din punctul meu de vedere un accident politic al României. Să ajungi prim-ministru al României și să faci așa ceva”, a spus Ciolacu.

„În primul rând, eu m-am deplasat la Bruxelles să lămuresc cel mai important lucru. Suntem singurul stat european care avem un acord de deficit excesiv din UE. Doar România. Suntem singurul stat care am avut o guvernare care a dus deficitul României la 9.2%. (…) Ne-am îndatorat 200 de mld de lei într-un an și câteva zile. Nu s-a întâmplat… Din punctul meu de vedere un accident politic al României. Să ajungi prim-ministru al României și să faci așa ceva… Un accident al istoriei. Îl cunoaștem cu toții, nu are rost să… (Gâdea – Domnul Cîțu?)”, a spus Marcel Ciolacu, evitând să dea un nume, deși la fostul premier făcea referire.

Marcel Ciolacu îl acuză pe Florin Cîțu și de gestionarea proastă a banilor

Întrebat pe ce s-au dus acești bani, Ciolacu a spus: „Nimeni nu știe unde s-au dus aceste sume. În pandemie n-a mai existat colectare. Am dat pe vaccinuri. Ne vaccinăm 100 de ani. În timp ce toate țările întorceau în economie. Noi am întors 2% din PIB. Toate măsurile au fost anapoda. Când preiei o funcție, preiei și cu active și cu pasive. Cea mai mare problemă e că atunci când tu nu te încadrezi în deficitul asumat, primești amendă de 0,5 la sută din PIB”.

Amintim că, acu două săptămâni, Liberalul Florin Cîțu a cerut demisia de urgență a premierului Marcel Ciolacu. Acesta din urmă fiind acuzat că a gestionat greșit banii din PNRR. În replică, actualul premier a vorbit despre „prostia unui accident care a fost prim-ministru”.