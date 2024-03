Politica Marcel Ciolacu susține femeile de afaceri din România: „Au o rată a profitului aproape dublă”







Marcel Ciolacu și-a exprimat sprijinul public pentru femeile de afaceri din România, în timpul participării sale la un eveniment alături de președintele Republicii Moldova, Maia Sandu

Marți seara, Marcel Ciolacu a luat parte la Gala CONAF – „Women in Economy”, eveniment la care au participat și președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, președintele Senatului, Nicolae Ciucă, liderul PNL, și liderul Parlamentului de la Chișinău, Igor Grosu.

Marcel Ciolacu, mesaj pentru Maia Sandu

Premierul a început discursul exprimându-și recunoștința față de determinarea de care dă dovadă ca om politic președintele Maia Sandu.

„Aş începe şi eu să-i mulţumesc unei doamne speciale, cu adevărat o doamnă dârză, puternică, care îşi apără poporul supus unui război, nu armat, unui război hibrid. Da, doamna preşedinte Maia Sandu, sunteţi cea mai dârză femeie pe care am cunoscut-o, cum este şi normal, după mama mea", a declarat Ciolacu.

Femeile câștigă în fața bărbaților, inclusiv în afaceri

„Femeile sunt un catalizator social inepuizabil, iar femeile de afaceri din România sunt un model de excelenţă în afaceri, în contextul în care firmele cu acţionariat exclusiv feminin au o rată a profitului aproape dublă faţă de companiile deţinute în totalitate de bărbaţi, a declarat prim-ministrul Marcel Ciolacu, preşedinte al PSD.

El a subliniat apoi că conform unui studiu recent efectuat în România, companiile cu acționariat exclusiv feminin sunt mai profitabile decât cele în care acționarii sunt exclusiv bărbați.

„Mă bucur că sunt din nou alături de dumneavoastră. Şi chiar am un motiv în plus în acest an - şi rog domnii să fie atenţi - conform ultimului studiu realizat în România, firmele cu acţionariat exclusiv feminin sunt semnificativ mai profitabile decât cele în care sunt acţionari doar bărbaţi. E drept, cu cifre de afaceri mai mici, dar au o rată a profitului aproape dublă faţă de companiile deţinute în totalitate de bărbaţi. Din punctul meu de vedere, am să vorbesc şi cu domnul ministru Boloş, ANAF-ul nu are ce căuta la aceste companii. Ca premier al României, asta este una dintre cele mai bune veşti. Dacă am avea încă pe atâtea companii înfiinţate şi administrate de românce, cred că ţara noastră ar avea şansa să producă cea mai mare creştere economică din Europa", a afirmat premierul Ciolacu.

Marcel Ciolacu vrea egalitate între femei și bărbați

Marcel Ciolacu a mai declarat că, în cadrul viitoarelor consultări la Guvern cu reprezentanții mediului de afaceri, va insista ca femeile să fie reprezentate în proporție de 50%.

„Vă sunt, aşadar, recunoscător pentru că în această seară am şansa de a fi alături de adevărata mină de aur a economiei româneşti şi de aceea vreau să vă anunţ că de azi înainte, la toate consultările pe care le voi avea cu reprezentanţii mediului de afaceri, voi cere ca femeile să fie reprezentate în proporţie de 50%. Mi se pare corect, dacă femeile antreprenor fac profituri mai mari decât bărbaţii, să aibă şi drept de reprezentare egală”, a declarat Ciolacu.

Bucuros de alegerea făcută alături de PNL

În acest cadru, premierul a subliniat importanța deciziei luate în coaliția de guvernare, împreună cu președintele PNL, Nicolae Ciucă, de a alege o femeie cu o carieră solidă în afara sferei politice să conducă lista comună la alegerile europarlamentare a social-democraților și liberalilor.