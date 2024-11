Politica Marcel Ciolacu, soluție pentru a-i păstra pe tineri în România: Ei vin dintr-un sistem în care am lâncezit







Marcel Ciolacu a vorbit despre tinerii care pleacă din România. Conform premierului, aceștia nu stăpânesc o meserie și din acest motiv ajung să se îndrepte spre alte state. În plus, candidatul PSD la prezidențiale a oferit și soluția pentru menținerea tinerilor în țară.

Marcel Ciolacu, despre tinerii care pleacă din România

Premierul a adus în prim plan situația tinerilor care pleacă din România. Marcel Ciolacu susține că aceștia ajung să ia o astfel de decizie din cauza faptului că nu stăpânesc o meserie.

Liderul PSD a făcut declarațiile la Adunarea Generală a Reprezentanţilor Comunităţilor de Romi din România. Evenimentul a avut loc la Sala Palatului și a reunit numeroși cetățeni.

Învățământul dual, soluția pentru tinerii din țara noastră

În opinia sa, tinerii pleacă din țară să-și ”împlinească un vis”. În unele cazuri, aceștia ajung să realizeze că muncesc mai mult în străinătate.

Mai mult, Marcel Ciolacu susține că învățământul dual ar fi o soluție eficientă în acest sens. Având o astfel de pregătire, tinerii nu ar mai fi nevoiți să plece peste hotare.

„Mi-a trimis Cătălin (Manea - n.r.) să citesc programul 'Romi pentru România 2024-2034'. Vreau să vă spun, nu este aproape nicio diferență între programul meu prezidenţial şi programul dumneavoastră. Nu a fost nicio colaborare între noi, nici eu nu v-am copiat pe dumneavoastră, nici dumneavoastră pe mine. Asta înseamnă că de fapt simţim la fel, ne dorim acelaşi lucru, ne dorim învăţământ dual implementat pentru tinerii noştri”, a explicat premierul.

Marcel Ciolacu, critici legat de domeniul educațional

Potrivit premierului, sistemul educațional s-a aflat pe lista celor în care s-au făcut investiții. Cu toate acestea, importanța învățământului dual nu s-a aflat printre prioritățile aleșilor.

„Ei vin dintr-un sistem în care am lâncezit, într-un sistem, cu toate că am făcut paşi imenşi, nu am investit cât ar fi trebuit în învăţământul dual. Învăţământul dual în acest moment, am modificat toată legislaţia, poate fi continuat până la universitate, în funcţie de fiecare tânăr, cât îşi doreşte de mult”, a adăugat liderul social democrat.

În plus, premierul a subliniat că tinerii ar trebui să beneficieze de salarii decente. Totodată, liderul PSD i-a îndemnat pe cei prezenți să fie uniți.