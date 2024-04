Marcel Ciolacu, despre șansele extremiștilor la europarlamentare: „Vor să ne arunce în brațele lui Putin”

Pemierul României și președintele PSD, Marcel Ciolacu, susține că social-democrații au toate șansele să câștige mai multe mandate de europarlamentar, deoarece partidele pro-Putin au destabilizat Europa. Afirmația a fost făcută în prezența lui Olaf Scholz, cancelarul Germaniei, la conferința social-democraților europeni de la București.

Liderul PSD, Marcel Cioalcu, susține că „valul anti-european” este extrem de periculos, având în vedere războiul din Ucraina. Potrivit oficialului României, partidele pro-Putin(n.r. extremiste)vor să dezbine Europa și să impună regimul lui Putin, spre deosebire de partidele de stânga care au luat măsuri în timpul crizelor sociale și politice.

„ A venit timpul României să înscrie.Extremiştii nu au făcut nimic. Ei caută doar să dezbine Europa şi să ne arunce în braţele lui Vladimir Putin. Extremiştii vor să nu mai avem bani europeni. Vor să nu mai circulăm liberi în Europa, vor să ne închidă frontierele şi să ne urâm unii cu ceilalţi. În timp ce antieuropeni se filmau pe reţelele sociale, comisarii noştri contribuiau la soluţii pe care le-am găsit, la multiplele crize pe care le-am traversat. Am gestionat pandemia, am venit cu măsuri pentru a proteja fermierii, am compensat preţul la energie, am protejat locurile de muncă, am implementat planurile de redresare şi am folosit cum trebuie fondurile europene”, a precizat Marcel Ciolacu, la întțlnirea social-democraților europeni de la București.