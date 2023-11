Marcel Ciolacu: Uitaţi de domnul Geoană. Ce spune despre candidatura sa la prezidențiale

Ciolacu a declarat că nu îşi doreşte o candidatură la prezidenţiale şi nu şi-a dorit nici să fie premier. Însă speră să se ridice la nivelul aşteptărilor.

Va candida Ciolacu la preşedenţia României?

Chestionat dacă nu doreşte la preşedinţia României, liderul PSD a răspuns: „Nu am avut eu cu mine încă această discuţie. După ce o să am, sunt ferm convins că o să o comunic”.

Întrebat mai departe dacă sunt presiuni în PSD asupra lui să candideze la prezidenţiale, Ciolacu a replicat: „Întotdeauna au existat presiuni. Dar eu am mai văzut filmul acesta. Sunt unul dintre membrii fondatori ai partidului”.

Referitor la faptul că a spus că este timpul să fie un social-democrat candidatul la prezidenţiale şi întrebat dacă acesta trebuie să aibă carnet de partid, liderul PSD a răspuns: „Nu. Am zis un spirt social-democrat”.

Ce spune premierul despre candidatura lui Mircea Geoană

Întrebat dacă Mircea Geoană, fost preşedinte al PSD, ar putea fi un asemenea candidat, în contextul în care probabil peste câteva zile o să îşi anunţe candidatura, Ciolacu a replicat: „Foarte bine. Să candideze. Toată lumea”.

„După ce am văzut sondajele, părerea mea e că nu mai are rost nici să avem alegeri. Uitaţi de domnul Geoană. Mai are rost să le mai facem? Părerea mea e că nu mai are rost să le mai facem, la asemenea cifre”, a completat Ciolacu.

Premierul a mai spus că are „o reţinere că preşedinţii PSD, atunci când s-au supărat pe partid, şi-au făcut alte formaţiuni politice”.

„Majoritatea preşedinţilor PSD au fost daţi afară. Eu sper că nu o să fiu exclus şi cu certitudine nici nu o să îmi fac partid. Cred că e mult prea prematură discuţia. Din câte ştiu, domnul Geoană este în acest moment la NATO, secretar general adjunct. Încă are o misiune de îndeplinit. Înţeleg intenţiile domniei sale. Nu am nicio problemă. Trăim într-o ţară democratică. Partidul va decide la momentul respectiv. Aş vedea, totuşi, un om mai de stânga şi mult mai aplicat şi un om încă în vârtoarea realităţii din România. Nu cred în ciorbe reîncălzite”, a mai explicat şeful Executivului.

Ciolacu, despre un candidat comun cu PNL

Chestionat despre un candidat comun cu PNL în faţa pericolului extremist, Ciolacu a spus că „este o abordare politică”.

„Când iei decizii politice trebuie să ţii cont de realităţi. Nu de aspiraţiile politice personale. Nu de dorinţele unei formaţiuni politice. Am văzut atunci când am ţinut cont de dorinţele partidului. Am pierdut de patru ori lupta pentru preşediintele României. Eu o să insist în aceeaşi logică nu am să o fac. Am văzut logica în care am lucrat până acum”, a mai afirmat Ciolacu.

El a adăugat că nu ştie când va fi luată decizia privind prezidenţiabilul PSD. „Nu ştiu. Numai din ce am discutat noi astăzi. Aţi văzut cât de provocatoare e funcţia de prim-ministru”, a răspuns Ciolacu.

Chestionat dacă doreşte să rămân premier, liderul social-democraţilor a spus: „Nu ştiu”.

„Eu îmi doresc să nu mă fac de râs şi să mă pot uita în oglindă când termin acest mandat de prim-ministru”, a mai spus Ciolacu la Europa FM.