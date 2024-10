Politica Marcel Ciolacu, plan pentru dezvoltarea României. Discurs integral







Marcel Ciolacu a prezentat planul pentru dezvoltarea României. Liderul PSD a vorbit despre investiții în principalele sectoare de activitate.

Marcel Ciolacu, plan pentru România

Buna ziua tuturor, este o onoare să avem invitați atât de valoroși!Le mulțumesc tuturor celor care au vorbit înaintea mea și au spus ce așteaptă de la România. Voi încerca să le răspund – și lor, și românilor. Candidez la Președinție pentru că iubesc România și cred în potențialul țării noastre. Avem o șansă istorică în față!

În următorii 5 ani putem fi a 10-a economie a Uniunii Europene.Și acesta trebuie să fie obiectivul nostru strategic! Dar, pentru asta, nu avem timp de pierdut. Trebuie să începem, de acum, să construim o economie puternică. Pentru că economia este temelia oricărui STAT sigur și prosper. Fără o economie puternică, nu putem vorbi nici de venituri mai mari, nici de servicii de sănătate și educație de calitate și nici de bani pentru sport. În plus, doar printr-o economie consolidată, putem ajunge la masa deciziilor pe plan extern.

Nevoia de predictibilitate și stabilitate

I-am ascultat cu atenție pe toți cei care au luat cuvântul. Fie că ați vorbit de competiții sportive, fie că ați vorbit de afaceri, v-ați referit întotdeauna la COMPETITORI, nu la ADVERSARI. Ați concurat, dar nu v-ați denigrat. Și nici nu v-ați unit unii împotriva altora. De altfel, ce ar spune oamenii dacă s-ar unii KFC cu McDonald's, de exemplu, împotriva FryDay?? Sau Alex Găvan cu Horia Colibășanu împotriva Laurei Badea? Ar fi groaznic!

Tocmai de aceea, visul meu este să construim o țară unde Președintele își respectă, ascultă și protejează cetățenii. Nu unde Președintele îi învrăjbește pe unii împotriva altora!

Îmi doresc o Românie pentru toți românii! Pentru cei de aici, dar și pentru cei din afară. Pentru cei prosperi, dar și pentru cei nevoiași. Pentru cei din marile orașe, dar și pentru cei de la sate.

Dar, pentru asta, avem nevoie de echilibru, stabilitate și responsabilitate.

În ultimii 20 de ani România a avut 17 guverne. Dacă ne dorim să construim o Românie puternică pe termen lung, avem nevoie de predictibilitate și stabilitate.

Piloni importanți

Sunt pregătit să-mi asum răspunderea, să fiu Președintele României. Să fiu Președintele tuturor românilor!

Alături de colegii mei din PSD am arătat deja responsabilitate, intrând la guvernare, într-un moment critic pentru țară. Atunci când pandemia lua vieți, economia era la pământ și cei aflați la putere doar se certau între ei. Am lucrat împreună cu competitorii politici și am oprit haosul. Am repornit economia și i-am protejat pe români.

Sunt în serviciul public de 32 de ani și tot ce am făcut în administrație și la guvern am făcut prin muncă și bună înțelegere cu cei din jurul meu.

De aceea, vin astăzi în fața românilor cu trei mesaje clare și ferme. Am un PLAN pentru România. Am un crez politic. Și un angajament moral.

Stimați invitați,Președintele este comandatul suprem al Armatei și reprezintă țara în relațiile internaționale. Dar, eu cred că următorii cinci ani sunt vitali pentru dezvoltarea României. De aceea, îmi propun un parteneriat real între Președinte și Guvern pentru a întări economia. Voi fi acolo unde oamenii au nevoie.

Cinci obiective fundamentale

În acest sens, am pregătit acest PLAN pentru România. Un set de priorități naționale cu cinci obiective fundamentale: creșterea veniturilor și a puterii de cumpărare, reindustrializarea țării, finalizarea autostrăzilor, șanse egale la educație și sănătate, respect pentru românii din Diaspora.

În egală măsură, acest plan abordează și teme fundamentale pentru a putea construi un viitor mai sigur al națiunii noastre: protejarea tinerilor de consumul de droguri și stoparea declinului demografic.

România are nevoie de echilibru, stabilitate și responsabilitate.

De aceea, îi voi aduce lângă mine pe TOȚI cei care pot contribui la realizarea acestui PLAN pentru România. Indiferent de apartenența politică sau ideologică.

Despre creșterea pensiilor și a salariului minim

Într-un timp scurt și în condiții grele, am reușit să stabilizăm țara. Mai mult, am reușit ca, prin măsurile adoptate, să aducem un echilibru între pensionari și populația activă.

Am crescut veniturile românilor, pensiile și salariul minim. Am protejat populația și economia, plafonând prețurile la energie și alimentele de bază. Am investit miliarde de euro și am creat 500 de mii de noi locuri de muncă. Am început să unim regiunile țării prin autostrăzi.

În următorii ani însă, trebuie să facem o transformare profundă: să trecem de la o economie bazată pe consum din import la o economie care crește prin investiții în industrie, producție internă și export.

Și pentru asta - propun un plan de investiții publice de 155 de miliarde de euro în următorii 5 ani! Investiții în infrastructură, educație, sănătate, tehnologie, agricultură și industrii competitive.

Însă, cea mai mare miză este reindustrializarea țării. Cu investiții de peste 10 miliarde de euro anual în industrie, vom putea produce în țară tot ce este esențial pentru economia națională.

Investiții în mai multe sectoare

În ultimii ani am fost în toate județele și am văzut uzine care redevin piloni ai dezvoltării noastre industriale. Am fost la Oțelul Roșu și am vorbit cu oamenii de acolo.

Oțelul Roșu ilustrează perfect situația prin care a trecut România. Furat de toți, folosit de toți, dezmembrat, bucată cu bucată, și vândut la fier vechi. Dar care ACUM are o șansă și renaște. Un român preia, în sfârșit, combinatul și îl redeschide.

Toate aceste lucruri s-au întâmplat în lipsa unui plan de țară. A unei strategii de dezvoltare, care să-i unească pe toți românii în jurul său!

Da, acesta este un combinat pe care îl repornim și-l transformăm într-un avanpost al reindustrializării! Avem nevoie de oțel românesc și de materiale de construcții românești.

Reindustrializarea țării, pe lista priorităților

Vă propun, așadar, o REINDUSTRIALIZARE modernă și competitivă, în care expertiza și inovația privată să fie stimulată prin capital de stat.

Vreau să reușim acest lucru! Pentru a putea dezvolta în continuare acest stat și pentru a putea crește nivelul de trai al cetățenilor săi!

Am făcut, în sfârșit, dreptate pentru 3,8 milioane de pensionari. Este a doua lună în care pensionarii primesc pensiile mărite. Și vom continua să le creștem pentru că, acești oameni care au muncit, merită respectul nostru!

Totodată, de la 1 ianuarie 2025, ne vom alinia la salariul minim european. Vorbim de un venit de 800 de euro brut pentru 1,4 milioane de angajați.

Povara fiscală

Și vreau, pentru cei cu venituri mici și medii, să reducem și povara fiscală, astfel încât oamenii să rămână cu mai mulți bani pentru familiile lor.

Mai mult, am fost pe șantierele de pe Autostrada Moldovei, din Oltenia sau din Banat și am întâlnit mulți profesioniști, oameni cu experiență, care mi-au spus că, după mulți ani, au decis să se întoarcă în România. Pentru că și aici primesc aceleași salarii. În plus, costul vieții este mai mic și trăiesc mai bine!

În 2022, 190 de mii de români au revenit în țară. Mai mulți decât cei care au plecat. E un început! Dar, dacă vrem ca românii să se întoarcă acasă, trebuie să le oferim nu doar salarii similare, ci și condiții: autostrăzi și șosele de mare viteză, spitale bine utilate și școli moderne.

Autostrăzi și drumuri rapide

Vreau să unim Moldova de Transilvania și Țara Românească prin drumuri rapide și autostrăzi. Vreau să conectăm portul Constanța și marile municipii ale țării la rețeaua europeană de autostrăzi. Ne unim, astfel, prin drumuri rapide, atât cu Republica Moldova, cât și cu statele din vestul Europei. Dar ne unim și cu românii din Diaspora!

Zilele trecute, pe traseul Autostrăzii Moldovei, am discutat cu localnicii comunelor învecinate. TOȚI mi-au spus că această autostradă este cea mai mare șansă pentru dezvoltarea zonei. Și asta, pentru că se vor construi zeci de depozite și spații logistice, va crește traficul de mărfuri și vor apărea mii de noi locuri de muncă bine plătite.

Modernizarea României presupune însă și rezolvarea problemei forței de muncă. Iar asta se face doar prin investiții masive în educație, astfel încât toți copiii și tinerii din România să aibă acces egal.

Oportunități pentru tineri

Am fost în căminele din Regie și am văzut cum este viața într-un cămin construit acum 50 de ani. Și am decis să facem din construcția de cămine studențești o prioritate națională. Dar acești tineri mi-au povestit și despre visurile lor...

Dacă vrem ca ei să nu plece, trebuie să-i sprijinim pe TOȚI tinerii care vor să învețe și care muncesc! Să-i ajutăm să-și facă un rost aici, în țară!

Suntem obligați să facem asta! Investim deja 1 miliard de euro pentru a crește o nouă generație de specialiști, prin sistemul de învățământ dual. Este important ca școala să le dea tinerilor garanția unui loc de muncă bine plătit. Dar nu este suficient.

De aceea, în programul meu am inclus o serie de măsuri cu impact și asupra evoluției demografice pentru a crește rata de angajare în rândul tinerilor și pentru ca aceștia să aibă într-adevăr acces la o locuință.

În ultimele luni, i-am întrebat pe români „ce-și doresc ei de la România?”, care sunt problemele lor, care sunt visele lor. Pentru că noi, la PSD, îi ascultăm întotdeauna pe români!

Proiect de țară

Acest PROIECT DE ȚARĂ este suma răspunsurilor primite de la oameni. Le mulțumesc pentru implicare! Și vă invit să îi urmărim împreună!

Cea mai mare provocare a României, care atinge însăși esența viitorului nostru este declinul demografic al națiunii noastre. Realitatea este că România are tot mai puțini copii și, în același timp, mulți tineri aleg să plece în străinătate. Avem o populație îmbătrânită și în scădere. Asta afectează inclusiv piața muncii, sistemele de pensii și sănătate.

Apel pentru noile generații

Vă rog să vedem această realitate ca pe un apel laacțiune. Trebuie să oferim noilor generații de români motive să creadă în țara lor – oportunități, siguranță și, cel mai important, speranța într-un viitor alături de cei dragi.

Și, pentru asta, este necesar să lucrăm împreună – Președinte, Guvern, comunități locale și sector privat - pentru a opri declinul demografic și pentru a face din românii aflați în Diaspora un motor de dezvoltare a României.

La începutul acestui an, m-am întâlnit la Roma cu românii care muncesc și trăiesc în Italia. De la ei am aflat că așteptau și câte 3-4 ani pentru a-și face rost de documente pentru dosarul de pensionare. Astăzi s-a ajuns ca acest proces să dureze 3-4 luni, ca urmare a unui acord bilateral.

Simplificarea birocrației

Dar nu e suficient! Vreau să mergem mai departe, să simplificăm birocrația și să digitalizăm serviciile consulare. Toate actele pentru românii din Diaspora vor fi online, fără drumuri repetate, lungi și costisitoare.

În egală măsură, îi vom ajuta și pe românii care investesc în țară banii câștigați în străinătate. Voiface asta pentru că eu cred că toți românii, indiferent unde se află, trebuie susținuți! Fie prin a le ușura întoarcerea în țară, fie ajutându-i concret acolo unde s-au stabilit!

Investiții în Sănătate

Avem diferențe uriașe de vârstă între mediul rural și cel urban. De aceea, trebuie să reducem diferențele de dezvoltare. Pentru că românii care locuiesc la sate au aceleași nevoi ca și cei de la oraș.

La fel în Sănătate, TOȚI românii trebuie să aibă acces la servicii medicale, fără să fie nevoiți să bată zeci sau sute de km.

Am început și vom finaliza rețeaua națională de centre medicale comunitare, la sate și în orașele mici.

Modernizăm cabinetele de medicină de familie.

Și, după 30 de ani, am început construcția a trei spitale regionale noi - la Iași, Cluj și Craiova.

Și pentru că tot am vorbit de sănătate, vreau să atacăm direct și o altă problemă gravă - cea a drogurilor!

Nu mai merge cu jumătăți de măsură! Dacă închidem ochii, nu înseamnă că problema nu există.

Am discutat, în ultimele luni, cu mulți tineri - victime ale acestui flagel. Am vrut să înțeleg, direct de la ei... Și... mi-am dat seama că abordarea de până acum a fost total greșită.

Dependența de droguri

Pedeapsa nu rezolvă dependența, ci tratamentul. Iar trei afișe și două broșuri expirate nu înseamnă prevenție.

A venit timpul ca acești tineri să simtă, cu adevărat, că au pe cineva de partea lor. Cineva care să nu-i judece și să nu-i izoleze, ci să-i ajute să se vindece.

Și vom începe prin a transfera parte din Agenția Națională Antidrog la Ministerul Sănătății. Pentru că acolo este locul ei! Poliția deja a început să prindă traficanții și să îi bage la pușcărie. Dar statul trebuie să aibă grijă de victime și să le redea șansa unei vieți normale.

Creșterea nivelului de trai

Pentru modernizarea statului român și pentru creșterea nivelului de trai avem nevoie de reforme și digitalizare. Fără reforme și digitalizare nu vom putea reduce cheltuielile statului. Și mă refer la cheltuielile nejustificate, de funcționare ale administrației centrale și locale.

În același timp, un stat român puternic înseamnă să avem securitate energetică. Și, pentru asta, trebuie să continuăm dezvoltarea sistemului energetic.

Gazul din Marea Neagră

Cu gazul din Marea Neagră și cu energie verde putem face din această țară o forță economică, nu doar regională, ci un mare jucător economic european!

Vreau însă ca toate aceste lucruri să se întâmple cu protejarea mediului și a spațiilor verzi. Este nevoie de un consens la nivelul societății care să ne permită să ne dezvoltăm, dar fără a pune în pericol mediul înconjurător.

Am spus la început că planul pentru România, pe care îl propun românilor, prevede investiții de peste 155 miliarde de euro. Însă, deși par mulți, acești bani nu sunt suficienți! Ne trebuie, în egală măsură, alte zeci de miliarde din investiții străine.

Politică externă diferită

De aceea, îmi propun o politică externă cu totul diferită de cea de până acum, bazată pe consens național și pe trei piloni: predictibilitate, eficiență și curaj.

Ca președinte al României, voi pune interesele economice pe primul loc în relațiile externe. În deplasări, voi merge cu o aeronavă cât mai mare pentru delegații economice puternice. Vreau să fiu alături de șefii celor mai importante companii românești. Așa cum fac toți liderii statelor dezvoltate!

Parteneriatul cu SUA

Un punct esențial va fi extinderea parteneriatului strategic cu Statele Unite astfel încât să aducem marele capital american în economie, dar și pentru a moderniza armata și a dezvolta industria locală de armament.

Vom continua să fim un partener de încredere în cadrul Uniunii Europene. Dar este obligatoriu să ne asigurăm că vocea României este auzită și respectată, atunci când se iau decizii importante.

Am obținut deja o mare victorie pentru România la Bruxelles. Pentru prima dată de la aderare, România are un vicepreședinte al Comisiei Europene. Am demonstrat că se poate, atunci când acționezi strategic și ai un plan.

Asigurări legate de aderarea la Schengen

Și vă spun acum: până la sfârșitul anului, vom avea o aderare completă la Schengen. Am îndeplinit condițiile tehnice pentru a călători, de anul viitor, fără vize în Statele Unite. Iar în 2026, România va intra în Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică. Ceea ce ne va pune în rândul statelor dezvoltate. Cu tot ceea ce implică acest lucru – investiții, dezvoltare, creștere a nivelului de trai!

Trăim timpuri complicate și, de aceea, vreau să spun acum și aici un lucru foarte clar: ca președinte, îmi voi folosi toată energia pentru ca România să se dezvolte în PACE și LINIȘTE.

Liderul PSD: România nu va fi atrasă în niciun război!

Pacea și stabilitatea sunt fundamentale pentru dezvoltarea acestei țări. Securitatea noastră este garantată, sută la sută, prin parteneriatul strategic cu Statele Unite ale Americii și prin apartenența la NATO.

Da, ne vom moderniza armata și vom investi în industria de apărare, pentru că este firesc să o facem! Dar modernizarea armatei nu înseamnă serviciu miliar obligatoriu, ci profesioniști!

Vital pentru România

În același timp, spun ferm că susținerea Ucrainei este vitală pentru a asigura pacea României. Nu ne dorim vecini noi la granița de EST! Vom continua să sprijinim independența și suveranitatea Ucrainei!

În paralel, trebuie să fim pregătiți să participăm la reconstrucția Ucrainei, atunci când războiul va lua sfârșit. România a făcut un efort financiar, logistic și uman extraordinar pentru a susține Ucraina.

Susținerea Ucrainei

Trebuie să ne urmărim interesele economice. Portul Constanța a început să devină principalul hub logistic al acestei reconstrucții. Am început deja, am modernizat liniile de cale ferată, am deschis primul terminal de mărfuri grele și am finalizat parte a infrastructurii rutiere.

Totodată, vom continua să acordăm o atenție specială relației cu Republica Moldova, unde azi au loc atât alegeri prezidențiale, cât și un referendum vital pentru parcursul european al țării.

Avem o singură variantă: sprijin total pentru Maia Sandu și Guvernul de la Chișinău. Singura garanție că Republica Moldova își va păstra orientarea pro-europeană! Îi îndemn pe toți cetățenii moldoveni să aleagă Europa, dezvoltarea și un trai mai bun! Viitorul nostru comun este în Uniunea Europeană!

Președinte care nu urăște și dezbină

V-am spus la început că am trei mesaje pentru români. Un PLAN durabil pentru România nu se poate face dacă nu ai un CREZ politic.

Eu vreau să fiu un președinte pentru TOȚI românii!

Nu vreau să fiu un președinte care urăște și dezbină.

Nu vreau să fiu un președinte care luptă să distrugă un partid. Pentru că asta înseamnă să lupți împotriva altor români care susțin acel partid.

Dimpotrivă, voi fi un președinte care va proba concret că puterea trebuie împărțită, nu acaparată de un singur om!

Am credința că acest principiu corect și democratic ne va face să fim o țară normală!

Mai mult, cred cu tărie că un Președinte trebuie să-i unească pe TOȚI românii în jurul obiectivelor naționale! Și, cel mai important, cred căPreședintele trebuie să fie al tuturor românilor și să-i reprezinte pe TOȚI, și pe cei de stânga, și pe cei de dreapta, și pe cei care trăiesc aici, și pe cei plecați în afară. Președintele românilor trebuie să-i apere, să-i ajute, pe TOȚI. Oriunde ar fi ei!

Reîntărirea valorilor spirituale

Am lăsat special la sfârșit o temă de suflet, care ține de esența statului român - revitalizarea și consolidarea identității culturale și spirituale. Noi toți avem obligația de a transmite generațiilor viitoare credința, cultura, obiceiurile și tradițiile noastre autentice. Nu le putem lăsa să se piardă!

Rămân același partener deschis al inițiativelor societății civile sau autorităților locale. Îmi doresc să multiplicăm modelul Via Transilvanica, un real motor de regenerare și dezvoltare economică. Și vreau ca produsele tradiționale românești să cucerească și piețe noi, din întreaga lume. Pentru că aceasta este datoria noastră către statul român și către generațiile care vor urma.

Banii publici

Avem puterea să unim 25 de milioane de români într-o națiune modernă, fără bariere! Dar asta o poate face doar un președinte care își ia un angajament moral în fața celor pe care dorește să îi reprezinte. Angajamentul meu este că toți românii vor ști pe ce cheltuie președintele banii publici.

Acesta este Planul meu pentru România. Acesta este crezul meu politic. Și acesta este angajamentul meu moral în fața românilor.

Aceasta este CALEA SIGURĂ către echilibru, stabilitate și responsabilitate!

Aceasta este CALEA SIGURĂ PENTRU VIITORUL ROMÂNIEI! Vă mulțumesc tuturor! Dumnezeu să ocrotească România și pe români!