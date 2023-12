Marcel Ciolacu, mesaj pentru adversarii politici. Ce le-a transmis premierul marilor rivali

Marcel Ciolacu, premierul României, a vorbit în direct, la Digi24, despre cei mai mari adversari politici ai coaliției actuale de guvernare PSD-PNL.

Potrivit unui sondaj INSCOP, Mircea Geoană rămâne pe primul loc într-un sondaj asupra intențiilor de vot ale românilor.

Acesta este urmat de Marcel Ciolacu, Diana Şoşoacă, George Simion şi Nicolae Ciucă.

Marcel Ciolacu, despre George Simion: „O minciună grosolană”

George Simion, liderul partidului naționalis Alianța pentru Unirea Românilor, l-a întrebat pe premierul țării care a fost cota de emigranți pe care a acceptat-o în schimb cu „iluzoriul Air Schengen?”. Marcel Ciolacu spune că afirmația liderului naționalist este o „ minciună grosolană”.

„Am înțeles, după manipulările cu cash-ul, după vaccinări, e o nouă temă. Austria e o țară mândră și cu un cancelar mândru. Din emigranții din Austria aproape 3% au tranzitat România. În primul rând, Austria nu a pus o condiționalitate sau cărui stat se adresează”, spune premierul PSD. Acesta infirmă existența unui val de migrație dinspre Afganistan și Siria pe teritoriul României: „Nici nu se pune problema de cote, de Afganistan, de sirieni. N-a vorbit nimeni de așa ceva. Trebuie să ne întărim frontierele? Da!”

Ciolacu, care spune despre George Simion că este un politician „care umple TikTok-ul și Facebook-ul pentru a manipula românii cum că noi luăm afgani și vom avea bombe în București”, afirmă că există programul european convenit cu președintele Comisiei Europene, de 1,2 miliarde euro, pentru întărirea frontierelor comune cu Ucraina și cu Republica Moldova.

„Avem cea mai lungă frontieră cu un stat aflat în conflict în Europa. Trebuie să ne asumăm aceste lucruri”, adaugă premierul Marcel Ciolacu, care crede că sunt șanse mari ca România să adere la Schengen anul viitor.

Marcel Ciolacu: „Cătălin Drulă e așa….mic”

Marcel Ciolacu a vizionat întrebarea video adresată de președintele partidului liberal Uniunea Salvați România, Cătălin Drulă. Acesta din urmă îl întreabă de ce a crescut taxele pentru muncitorii români, acuzându-l că alimentează pensiile speciale și clientela de partid.

„E așa… Mi se pare așa, mic. Câteodată nici nu-mi vine să răspund”, a răspuns Marcel Ciolacu.

Premierul țării spune că a reușit împreună cu Comisia Europeană să treacă o lege bună a pensiilor și îl critică pe Drulă și echipa sa când au fost la guvernare în guvernul Florin Cîțu că au trecut în jalonul cu pensiile speciale. El consideră o „tâmpenie” că pensiile ocupaționale au devenit pensii speciale, că pensiile magistraților trebuie să țină cont de deciziile Curții Constituționale din România.

„Eu nu comentez o decizie a Curții și nu o să o comentez niciodată. Eu ca politician n-am voie, dacă am respect față de statul de drept, n-am dreptul să comentez o decizie a CCR. Trebuie să o pun în aplicare, ca și Executiv. CCR-ul a decis ceva”, a spus premierul, care a continuat să critice USR: „Nu i-a ținut nimeni pe domnii de la USR când au avut o majoritate de dreapta să nu rezolve aceste lucruri. De fapt n-au rezolvat nimic. Zero!”.

Ciolacu, despre Mircea Geoană: „ A fost președinte pentru câteva ore”

Marcel Ciolacu susține că nu l-a interesat să comenteze nici sondajele plătite de partidul său. Pentru că Mircea Geoană se află pe primul loc în sondaje, premierul a afirmat pe ton ironic: „Dacă e așa, nu mai facem alegeri. Ce rost mai are? Dânsul are experiență de președinte. A mai fost câteva ore. Cu asta am încheiat. Nu pot să comentez. Există sondaje și sondaje. N-am nicio problemă. E pe primul loc. Să candideze”.

Cioalacu afirmă că că nu a discutat despre o candidatură la prezidențiale, dar că va schimba sistemul pentru nominalizarea din partea PSD:

„Candidații care doresc să se-nscrie într-o competiție internă trebuie să fie votați în toate județele din România – și viceprimarii, consilierii municipali, consilierii județeni, primarii, președinți de CJ, parlamentari vor trebui să dea un vot. Am văzut ce au însemnat deciziile luate în nucleu redus. Au dus la eșecuri. Am avut 4 eșecuri. Eu nu voi continua aceeași procedură care să ducă la un eșec”, transmite premierul, făcând referire la pierderea alegerilor prezidențiale din 2004, din 2009, din 2014 și din 2019, de către candidații partidului Adrian Năstase, Mircea Geoană, Victor Ponta și Viorica Dăncilă.

Ciolacu a avut un interviu la Digi24 cu Cosmin Prelipceanu, în care a vorbit despre George Simion, Cătălin Drulă și Mircea Geoană,cele mai populare personalități politice în acest an.