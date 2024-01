Ciolacu vrea o lege a salarizării magistraților. Momentul decisiv în Justiție

Marcel Ciolacu spune că dorește o lege a salarizării magistraților care să fie adoptată până în luna februarie. El dă vina pe trecut pentru scăpările din legislație. Acestea au permis judecătorilor și procurorilor să-și atribuie salarii în baza unor hotărâri judecătorești. Nu spune, însă, că multe dintre scăpările pe care le reclamă au fost adoptate chiar de el și colegii săi din PSD.

Premierul a vorbit despre o lege a salarizării magistraților. Actul normativ ar urma să fie adoptat în următoarea perioadă, până la finalul lunii februarie. El spune că odată cu această lege se va încheia „cu marile procese în care judecătorii se dau în judecată unii pe alţii şi îşi dau drepturi de la o lege la alta”.

Premierul a vorbit despre necesitatea unui moment zero în care să se încheie cu toate excepțiile pentru diferite categorii profesionale. Ciolacu face referire la cei care intervin pe lângă parlamentari sau miniștri ca să obțină diferite facilități.

Premierul Marcel Ciolacu susține că trecutul nu poate fi modificat, iar legile adoptate care au permis judecătorilor să încaseze pensii speciale uriașe nu pot fi anulate. În schimb, spune că a negociat cu Comisia Europeană pentru viitor. Noua lege ce reglementează pensionarea magistraților se va aplica peste zeci de ani, pentru viitorii magistrați care nici măcar nu sunt în activitate. Marcel Ciolacu crede că va aduce echitate.

„Nici nu se poate nici ca magistraţii să iasă la pensie ca domnul Dănileţ, la 48 de ani. (…) A fost o legislaţie, eu nu pot să modific trecutul. Eu ce am putut face – am fost să discut cu Ministerul Justiţiei, care a vorbit cu CSM, cu magistraţii şi, pe urmă, cu punctul lor de vedere să mă duc şi să negociez la Comisia Europeană şi am negociat aceste lucruri. Că vor dura cinci ani, zece ani până se va ajunge la o echitate în România, asta este. Dar am reuşit acest lucru, un dialog cu Comisia şi un sistem de pensii sustenabil”, a precizat prim-ministrul pentru Antena 3.