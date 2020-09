Potrivit lui Marcel Ciolacu, autoritățile trebuie să se autosesizeze în cazul lui Nicuşor Dan, în urma înregistrării apărute în spaţiul public în care acesta din urmă discută cu un reprezentant al Primăriei Sectorului 4 despre demolarea unei clădiri.

Avertismentul lui Ciolacu

„Am discutat să facem un ultim apel către organele abilitate să se autosesizeze în cazul domnului Nicuşor Dan. Este un caz evident de trafic de influenţă şi de încercare de influenţare a autorităţilor publice în formă continuată, deoarece nu numai înregistrarea a dovedit această intervenţie, dar şi postările domnului Nicuşor Dan de pe Facebook şi implicarea lui în procesul civil de la tribunal, luând partea, după cum spune presa, unor interlopi care distrugeau spaţiul verde”, a spus Ciolacu la finalul şedinţei Consiliului Politic Naţional al PSD.

El a adăugat că Nicuşor Dan, „marele candidat al dreptei reunite”, în sloganele sale spunea că doreşte să salveze spaţiul verde dar, de fapt, „prin intervenţiile sale a dovedit contrariul”.

„Înregistrarea pesedistă, în care consilierul primarului Sectorului 4 încearcă să forţeze, evident fără succes, vreo declaraţie compromiţătoare din partea mea, nu arată nimic altceva decât că am realizat toate demersurile legale pentru a opri o acţiune abuzivă a administraţiei locale”, a replicat Nicuşor Dan pe Facebook.

„Oamenii merita sa stie adevarul! Usor, usor, ies la lumina secrete rusinoase. Au trecut 8 ore vinovate de la publicarea in presa a inregistrarii unei convorbiri telefonice in care candidatul “Dreptei Aproape Unite” face trafic de influenta si santaj la o primarie de sector, in favoarea unui controversat om de afaceri – considerat chiar interlop -, din cauza implicarii sale in activitati cu droguri, trafic de persoane etc, si care a construit ilegal cladiri (restaurant si casa) in Parcul Tineretului, pe domeniul public.

De atunci, dinspre candidatul respectiv si partidele care il sustin se aude doar… o tacere asurzitoare! Nicio vorba despre acest caz extrem de grav care cu siguranta va avea urmari penale. O eschivare ridicola si trimiterea la alte subiecte care nu au legatura cu speta!” a scris Gabriela Firea pe Facebook.