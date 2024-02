Marcel Ciolacu, întâlnire cu ambasadorii statelor UE la Bucureşti. Aderarea la Schengen, printre subiecte

Marcel Ciolacu, premierul României, s-a întâlnit astăzi, cu ambasadorii statelor UE la Bucureşti pentru a discuta despre aderarea României la Schengen și protestele fermierilor.

Marcel Ciolacu, despre aderarea României la Schengen

„Am discutat astăzi cu ambasadorii statelor membre UE la București despre prioritățile europene ale României, la invitația președinției Belgiei la Consiliul UE. Le-am mulțumit reprezentanților corpului diplomatic pentru sprijinul oferit în vederea aderării României la spațiul Schengen, pe cale aeriană și maritimă, și am reiterat cu fermitate solicitarea de a clarifica aderarea completă la zona de liberă circulație în cel mai scurt timp.



Este evident că Uniunea Europeană trebuie să ofere un răspuns pragmatic și concret la nevoile exprimate de fermieri, dar și să se asigure că toți cetățenii europeni sunt protejați în fața amenințărilor reprezentate de Federația Rusă și de curentele politice care vor să ne dezbine și vulnerabilizeze la nivel european”, a spus Ciolacu.

Izolarea nu este soluția

Premierul a mai declarat că Guvernul României este deplin angajat în implementarea PNRR și atragerea cât mai multor fonduri europene și a investițiilor străine. El a spus că izolarea duce la sărăcie.

„Guvernul României este deplin angajat în implementarea PNRR și atragerea cât mai multor fonduri europene și a investițiilor străine. Doar prin dialog putem realiza acest lucru. Izolarea nu reprezintă o soluție și a generat mereu sărăcie și subdezvoltare”, a scris Marcel Ciolacu într-o postare pe Facebook.

Marcel Ciolacu, despre cea mai mare realizare

În urmă cu câteva săptămâni, Ciolacu a a spus că procesul de intrare în spațiul Schengen reprezintă o realizare a guvernului, însă este necesară prudență în a te lăuda prea devreme.„ E cale lungă ca toți să se laude”, spune Ciolacu.

„Vedem costurile funcțiilor în acest moment. Să nu fim ipocriți. Că de aia faci politică, să guvernezi, să vii cu politici publice. Sunt momente când trebuie o relaxare social – democrată, sunt momente când e nevoie să crești taxe. Când am ajuns la guvernare România era după mai multe crize, când am reușit să aducem România în echilibru, am reușit în coaliție.

Nu poți să aduci stabilitate în nicio țară dacă nu ai stabilitate politică. Am și eu gusturi amare, cum are și Mihai Tudose. Victoria are mulți părinți, înfrângerea e orfană. Una din marile realizări e că am reușit această intrare în spațiul Shchengen. Dar până la a se lăuda toată lumea cu realizarea asta e drum lung!”