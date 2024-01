Marcel Ciolacu, iritat de laudele PNL privind intrarea în Schengen: „E drum lung!”

Marcel Ciolacu a subliniat că procesul de intrare în spațiul Schengen reprezintă o realizare a guvernului, însă este necesară prudență în a te lăuda prea devreme.„ E cale lungă ca toți să se laude”, spune Ciolacu.

Costurile funcțiilor, un aspect important din perspectiva lui Marcel Ciolacu

Ciolacu a adăugat că este important să se evalueze costurile funcțiilor în acest moment și să se evite ipocrizia în politică. El a subliniat că rolul politicienilor este de a guverna și de a aduce politici publice pentru binele țării.

„Vedem costurile funcțiilor în acest moment. Să nu fim ipocriți. Că de aia faci politică, să guvernezi, să vii cu politici publice. Sunt momente când trebuie o relaxare social – democrată, sunt momente când e nevoie să crești taxe. Când am ajuns la guvernare România era după mai multe crize, când am reușit să aducem România în echilibru, am reușit în coaliție. Nu poți să aduci stabilitate în nicio țară dacă nu ai stabilitate politică. Am și eu gusturi amare, cum are și Mihai Tudose. Victoria are mulți părinți, înfrângerea e orfană. Una din marile realizări e că am reușit această intrare în spațiul Shchengen. Dar până la a se lăuda toată lumea cu realizarea asta e drum lung!”

Franța susține România în Schengen, fără niciun compromis

Ambasadorul Franței la București, Nicolas Warnery, a declarat într-un interviu pentru Agerpres că Franța susține aderarea completă a României la spațiul Schengen.

Warnery a subliniat că aderarea completă a României la spațiul Schengen este văzută ca un obiectiv coerent și politic de către majoritatea statelor membre ale UE. Acest lucru este justificat atât din perspectiva eficienței circulației persoanelor și bunurilor, cât și din punct de vedere al securității și al protecției mediului înconjurător.

„Susţinem aderarea completă, o imensă majoritate a Uniunii Europene susţine aderarea completă. În primul rând, pentru că este ceva coerent, pentru că este un obiectiv politic şi pentru că vedem foarte bine cozile de maşini, cozile de camioane la graniţele terestre. Și este absurd în ceea ce priveşte circulaţia persoanelor şi bunurilor. Dar şi în planul securităţii şi chiar în ceea ce priveşte mediul înconjurător. Este absurd să vezi cum camioane aşteaptă (la graniţă – n.r.) zile întregi. Susţinem aderarea completă, cât se poate de repede, a României în spaţiul Schengen, din toate punctele de vedere”, a continuat el.”, a afirmat Warnery pentru Agerpres.

Provocările înainte de alegerile europarlamentare

Cu toate acestea, Warnery a recunoscut că perioada dinaintea alegerilor europarlamentare din iunie poate complica procesul de aderare a României la spațiul Schengen. El a subliniat că acest lucru nu ar trebui să fie un obstacol major și că se așteaptă ca discuțiile să continue în ciuda contextului politic aglomerat.

„Nu spun că o decizie va fi neapărat blocată până în iunie. Dar este cu adevărat o situaţie complexă”, a arătat diplomatul.

Declarațiile puternice ale ambasadorului Warnery reflectă sprijinul ferm al Franței pentru aderarea completă a României la spațiul Schengen. Și reconfirmă importanța strategică și politică a acestui obiectiv pentru ambele țări.