Marcel Ciolacu îl felicită pe Donald Trump: Aşteptăm cu nerăbdare o colaborare fructuoasă

Premierul și președintele PSD Marcel Ciolacu l-a felicitat, miercuri, pe Donald Trump pentru victoria sa în alegerile americane. El a declarat că așteaptă cu nerăbdare să colaboreze cu președinte SUA.

"Felicitări preşedintelui Donald Trump pentru această victorie istorică! România este pregătită să lucreze împreună pentru a consolida parteneriatul nostru strategic. Sub noua dumneavoastră conducere, sperăm la pace şi prosperitate pentru toţi cetăţenii noştri. Aşteptăm cu nerăbdare o colaborare fructuoasă", a scris Marcel Ciolacu, pe Twitter.

Congratulations to President @realDonaldTrump on this historic victory! Romania stands ready to work together to enhance our 🇷🇴🇺🇸 Strategic Partnership. Under your new leadership we hope for peace and prosperity for all our citizens!Looking forward to a fruitful collaboration!

