Marcel Ciolacu le-a transmis mulțumiri românilor care au ieșit din casă ca să voteze la alegerile parlamentare. Președintele PSD susține că o eventuală intrare la guvernare a PSD-ului va aduce un viitor mai bun românilor.

„Este nevoie de un guvern capabil, care are soluții, care știe să rezolve adevăratele provocări ale românilor și le mulțumesc românilor care au mers la vot. Și-au învins teama în ceea ce privește teama lor, dar au înțeles necesitatea ca Guvernul Orban să plece acasă. În acest moment, PSD are un avantaj. Am o rugăminte la toți reprezentanții PSD să numere fiecare vot corect, cinstit și să nu cumva să părăsească secțiile de votare. Vă mulțumesc”, a declarat Marcel Ciolacu, liderul PSD.