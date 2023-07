Premierul Marcel Ciolacu, despre posibilitatea ca o femeie să fie numită la conducerea SRI: „Orice e plauzibil”

Directorul SRI, Eduard Hellvig, și-a anunțat, luni, demisia. El a motivat că și-a îndeplinit obiectivele pe care și le-a propus, de modernizare a instituției.

Marcel Ciolacu nu exclude o femeie la șefia SRI

„Nu am avut cu președintele României o astfel de discuție în ceea ce privește retragerea dlui Hellvig sau numirea altcuiva”, a spus Marcel Ciolacu la România TV, punctând totodată că a avut această informație „cu puțin timp înainte” de conferința de presă susținută de Eduard Hellvig.

Referitor la persoana care va prelua conducerea SRI, unul dintre numele care circulă în mediile politice este cel al Deliei Dinu, consilier prezidențial și șefă a Departamentului protocol de la Cotroceni.

Adriana Săftoiu, fost deputat PNL și fost consilier prezidențial, a menționat anterior despre zvonul conform căruia o femeie ar fi pregătită pentru a prelua conducerea SRI. În acest context, premierul a menționat: „Orice este plauzibil. Eu vă spun că nu am nicio astfel de informație și nu am avut o astfel de discuție cu absolut nimeni. Cel îndreptățit presupun că este președintele României. Cred că este prematură această discuție”.

Ciolacu și Ciucă vorbesc la telefon și la 5 dimineața

Marcel Ciolacu, premierul României, a fost întrebat marți seara cu privire la riscul ca coaliția să se rupă în contextul ultimelor stenograme din PNL, în care liderii partidului s-au confruntat pe diverse teme. Această situație devine și mai importantă având în vedere că anul viitor vor avea loc patru rânduri de alegeri.

„Cred că atât colegii din PSD, cât și cei din Coaliție trebuie să înțeleagă că avem un pariu comun. Și eu mi-aș fi dorit să iau un mandat ușor, să am un mandat fără ca înaintea mea să nu fi fost un accident să nu se duce deficitul la o valoare așa mare. Este o provocare comună.

Am o relație instituțională și o comunicare foarte bună cu Nicolae Ciucă. Și azi dimineață, la 5.10 dimineața, am stat de vorbă la telefon. Am discutat aspecte înainte de întâlnirea cu cancelarul.

Dacă tragem la aceeași căruță, pariul va fi câștigat. România nu-și poate permite să rateze PNRR. Trebuie să îndeplinim Schengen și OECD”, a spus Marcel Ciolacu la Antena 3 CNN.