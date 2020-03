”Cineva trebuie să ajungă la închisoare pentru spectacolul Sorina Pintea în cătușe, a declarat liderul interimar al PSD, Marcel Ciolacu, la Digi 24. El a precizat că nu are suspiciuni de ”ceva dirijat politic” deși până nu de mult, PSD-ul ar fi fost acuzat că este radical sau că a atacat justiția.

”Dar cineva poate sa speculeze politic asemenea imagini. Dar cine face acest lucru la serviciu trebuie să răspundă, cel puțin trebuie să iși piardă locul de munc” a sugerat Ciolacu, precizând că presa știa că Sorina Pintea va fi adusă în cătușe.

” Indiferent de ce a făcut doamna Pintea, este o decizie, noi nu am comentat, am luat act de ea. Am decis suspendarea ei, cu colegi din PSD. Dar asta nu inseamnă ca oamenii nu au drepturile lor. Judecătorii au de lua, mâine, o decizie”, a mai spus Marcel Ciolacu.

El s-a arătat totuși, bucuros, că miniștrii de la Interne și Sănătate au ieșit public și și-au arătat nemulțumirea privind tratamentul cătușelor la care a fost supusă ”Sorina Pintea, un om bolnav”. ”Ministrul de Interne și cel de la Justiție pot modifica legea pentru ca asemenea spectacole să nu se mai repete”, a încheiat Ciolacu.

