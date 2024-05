Ciolacu reia tema candidatului comun PNL-PSD la Cotroceni

Marcel Ciolacu nu exclude o candidatură comună, cu PNL, pentru alegerile prezidențiale din luna septembrie. O decizie în acest sens va fi luată, însă, abia după evaluarea rezultatelor la locale și europarlamentare.

În această perioadă, liberalii caută să-i construiască președintelui partidului, Nicolae Ciucă, o imagine de prezidențiabili. Aceasta în condițiile în care au mai rămas ceva mai mult de patru luni până la alegerile pentru Cotroceni.

Liderul PSD ia în considerare o candidatură comună, cu liberalii, pentru alegerile prezidențiale. El a declarat că discuțiile se vor purta după 10 iunie, când se vor ști rezultatele la locale și europarlamentare. Marcel Ciolacu spune că acela va fi momentul în care vor fi analizate opțiunile în partid și în coaliție.

„Cred că după data de 10 iunie se vor discuta toate aceste lucruri şi în interiorul fiecărui partid şi la coaliţie. Nu este luată o hotărâre. Eu sunt unul dintre membrii fondatori ai Partidului Social Democrat şi ştiu tot istoricul Partidului Social Democrat. Eu ştiu lucrurile astea cu dusul în sală, cu şapte colegi înainte de şedinţă care trebuie să te propună. Şi până unde am ajuns? Părerea mea este că lucrurile trebuie lăsate într-o normalitate”, a afirmat Marcel Ciolacu.

Marcel Ciolacu a vorbit despre o eventuală candidatură la prezidențiale. El s-a declarat nemulțumit de președințiil Traian Băsescu și Klaus Iohannis. În mandatul lui Traian Băsescu, România a aderat la Uniunea Europeană. Iar în timpul lui Klaus Iohannis, în 2016, înainte de guvernarea PSD, România îndeplinea criteriile de aderare la euro. Termenul fixat era 2019, dar „specialiștii” guvernului PSD l-au ratat.

„Ţinând cont de fapt că am pierdut de patru ori alegerile pentru funcţia de preşedinte, n-am nicio reţinere să o spun: nu l-am votat nici pe domnul Băsescu, nici pe domnul Iohannis. Nu sunt fericit nici după moştenirea lăsată de domnul Băsescu, nici după moştenirea lăsată de domnul Iohannis, cum nici dumneavoastră nu sunteţi şi marea majoritate”, a adăugat Marcel Ciolacu.

Marcel Ciolacu este de părere că actuala coaliție de guvernare a fost înființată pentru a respecta votul dat de români în 2020. Potrivit spuselor sale, președintele Iohannis trebuia să ofere guvernarea unui premier social-democrat încă de la început.

Tot în contextul alegerilor prezidențiale din acest an, Marcel Ciolacu a declarat că nu intenționează să schimbe calendarul. Speculații pe acest subiect au apărut după ce a devenit evident că șansele lui Klaus Iohannis la șefia NATO sunt minime.

„Exclus acest lucru (schimbarea datei -n. red.) Adică ce facem? Am mai auzit teorii. Domnule, este în funcţie de cum vor fi voturile, cum se va întâmpla. Domnule, eu am anunţat un calendar, sunt prim-ministrul României, am ieşit cu un calendar, cu o decizie în coaliţie, să ştie toată lumea să-şi facă programul. Eu ştiu că este o contradicţie între preşedintele Marcel Ciolacu de la PSD şi prim-ministru. Domnule, dacă mi-am asumat nişte lucruri din funcţia de prim-ministru, s-a terminat”, a mai spus Marcel Ciolacu.