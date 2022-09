Marcel Ciolacu: Ar fi inumană o decizie a coaliției ca pensiile să crească cu mai puțin de 10% de la 1 ianuarie

Liderul PSD, Marcel Ciolacu, spune că formațiunea pe care o conduce ar dori o coaliție și o discuție despre o eventuală creștere diferențiată a pensiilor.

„Din punctul meu de vedere și al colegilor mei, cei care am văzut impactul bugetar, am părerea că va fi o creștere economică mai mare. Este inuman să vorbim de o decizie de a avea sub 10% o mărire a pensiilor.

Creșterea pensiilor

El a dat asigurări că pensiile vor fi majorate de anul următor, subliniind că o decizie în acest sens a fost luată şi de către liderul PSD şi de către liderul PNL: ”Nu ştiu ce deranj a fost că am venit cu anumite soluţii la început de sesiune parlamentară, cu o viziune pe anul viitor, pe urmă să urmeze să fie discutate şi normal, să fie sustenabil.

Am zis: dom-le haideţi să venim din noiembrie – ar fi o premieră în cei 30 de ani de la Revoluţie să venim cu legea bugetului în noiembrie, să avem timp să o dezbatem, cea mai importantă lege care este votată în Parlament. Din punctul meu de vedere şi al colegilor mei, celor care am făcut impactul bugetar, repet, am părerea că va fi o creştere economică mai mare, ne încadrăm, este inuman să vorbim de o decizie de a avea sub 10% o mărire a pensiilor”.

Marcel Ciolacu a mai declarat, la România TV, că „PSD ar dori o coaliție și o discuție despre o eventuală creștere diferențiată a pensiilor în funcție de valoarea acesteia, pentru că trebuie creată echitate sociala: pensionarii cu venituri mici să beneficieze de creșterii mai mari decât pensionarii care beneficiază de pensii de peste zece mii de lei”.

„E normal să ai abordări diferite”,a mai spus Marcel Ciolacu.