Marcel Boloş și-ar putea da demisia. Ce îl nemulțumește pe ministrul Finanţelor

Marcel Boloș, ministrul Finanțelor, a dezvăluit faptul că a vrut să-și dea demisia fiindcă nu a putut să avanseze cu niciuna din măsurile discutate.

„Am dorit să-mi dau demisia pentru că nu pot să avansez cu niciuna dintre măsurile discutate, astfel încât să avem această ajustare și reintrare într-o normalitate. Nu neg în continuare. E dreptul meu. Dacă nu putem să facem nimic”, a mai spus ministrul Finanțelor într-un interviu pentru digi.24.

„Da, am spus acest lucru. Ministrul de Finanțe are o responsabilitate anume. A fost o discuție verbală. Am spus că dacă noi la nivel intern nu suntem în măsură să luăm aceste măsuri, atunci vom apela la ajutor extern, la FMI. În domeniul Finanțelor nu poți să te joci cu finanțele României. Chiar dacă sunt dur uneori, trebuie să spun adevărul”, a declarat Marcel Boloș.

Marcel Boloş ţine cu greu situaţia sub control

Ministrul Boloș a mai precizat că instituția pe care o conduce ține deficitul sub control cu eforturi mari.

„Vreau să spun apăsat că simulările făcute de Comisia Europeană pentru noi nu arată deloc bine. Deficitul bugetar ajunge la cote alarmante, ne-au spus ce ne așteaptă, suspendarea fondurilor europene, toate, și din politica de coeziune și din PNRR. Nu e o noutate. Să le suspende până intrăm în normalitate. Ticăie ceasul”, a mai explicat el.

Ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, a declarat într-un că se simte de parcă are o responsabilitate în plus comparativ cu restul guvernanților.

Între viaţa religioasă şi cea de partid

Ministrul Finanțelor susține că este constant pus să aleagă între viața bisericească și cea de partid. Iar la acest moment, alegerea sa este îndreptată mai mult către viața religioasă și biserică.

Marcel Boloș a mai adăugat în cadrul acestui interviu faptul că activează și ca preot misionar în timpul său liber și că dorește să își păstreze această poziție și în perioada următoare, deoarece este un lucru foarte important pentru el.

În plus, în momentul în care ministrul Boloș a fost întrebat dacă partidul din care face parte face presiuni pentru ca acesta să se înscrie, ministrul a declarat că membrii de partid știu și ei situația în care se află, și care va fi decizia sa în cazul în care este pus să aleagă.

Șeful Ministerului Finanțelor argumentează faptul că nu poate fi determinat de către partid să ia o decizie. Iar dacă ar fi nevoit să ia această decizie acum, ar alege viața bisericească.