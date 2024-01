Maraton de programare a algoritmilor, pentru cei mai buni elevi la matematică și informatică

În republica Moldova, 92 de elevi din diferite școli din țară au luat startul, sâmbătă, la un maraton de programare a algoritmilor. Concursul respectiv s-a desfășurat concomitent în Chișinău și Bălți. Scopul competiției a fost acela de a oferi elevilor o platformă excepțională pentru a-și testa și îmbunătăți cunoștințele în domeniul IT. La întrecerea cu pricina s-au înscris cei mai buni elevi la matematică și la informatică.

Timp de trei ore de maraton, participanții au avut de rezolvat patru probleme ce țin de activitatea umană cotidiană și socială.

Maraton cu specific, pentru cei mai buni elevi din Republica Moldova la matematică și informatică

„În cadrul acestui concurs elevii concurează între ei la rezolvarea problemelor de algoritm în limbajul C/C++. Astăzi avem atât din Cahul cât și din Chișinău și alte raioane. Acest concurs este practic pentru toată Republica Moldova”, spune managerul proiectului „Tekwill în fiecare școală” Ernest Bîtcă.

În municipiul Bălți s-au prezentat la competiție 12 elevii, iar în Chișinău au luat startul 80. Diacon Nicoleta din satul Costești, raionul Ialoveni, a afirmat că participă pentru prima dată la un astfel de maraton.

„Consider că m-am pregătit destul de bine și sper ca tot lucru care l-am practicat până acum să aibă roade. Am participat și la alte maratoane și sper că va fi bine și acum”.

Și alți elevi au declarat că s-au pregătit ca la carte de această competiție. „Anul trecut a fost primul an când am participat la competiții, desigur m-am descurcat și am luat niște rezultate bune care m-au încurajat să particip și anul acesta”.

Competiție extrem de competitivă

„Eu vreau să văd cum este un concurs de informatică, să-mi fac o părere. Sunt foarte pasionat mai am mult de învățat dar vreau să știu pe ce să mă axez și în ce direcție să mă duc”.

Elevii au fost susținuți și încurajați de către profesorii lor de informatică, pe tot parcursul competiției.

„Anul acesta noi participam pentru a doua oară în cadrul acestui maraton, anul trecut noi ne-am clasat pe locul patru, am avut mențiune și iată anul acesta ne-a motivat să participăm încă o dată. Anul acesta am venit nu cu un elev, am venit cu trei elevi, trei eleve”, a menționat profesorul de informatică din Cantemir Mihail Zanid.

Maratonul de Programarea Algoritmilor a ajuns la cea de-a IV-a ediție, conform moldova1.md.