La vârsta de 15 ani, adolescenta româncă Mara Georgescu a reuşit să exceleze în muzică, devenind una dintre reprezentantele generației tinere care s-a impus prin personalitate, talent și perseverență.

Prima ei piesă, „Gin Gin” la care Mara a filmat chiar şi un videoclip a început să fie difuzată şi în Turcia, semn că vor curge și ofertele pentru concerte în această ţară.

La mai puțin de o lună de la lansarea primel sale piese, Mara a ajuns în topuri.

„Gin Gin”, o producție Lanoy Records este melodia care a adus-o în atenția radiourilor din Turcia, iar ascultătorii Metro FM s-au îndrăgostit iremediabil de ritmurile piesei, așa că puștoaica a ajuns să fie difuzată zilnic.

Ritm, pasiune, balans și distracție la maximum este ceea ce îți inspiră această melodie încă de la prima ascultare.

„Când am aflat, nu mi-a venit să cred, mi s-a părut wow. A fost o mare surpriză şi nu mi-a venit să cred aşa ceva, mai ales că sunt la început de drum. Am avut încredere de la început în această piesă, în compozitorul ei, în proiect. „Gin Gin” mi-a plăcut de la început şi am sperat să am succes cu ea. Mă bucur că sunt susţinută de oameni importanţi şi cărora le place acest proiect. Să sperăm că vom începe să avem concerte peste hotare”, a spus tânăra solistă.

Amprenta vocală a solistei este specială. Mai mult, ar putea convinge și Shazamul (aplicație de identificare a soliștilor și pieselor – n.r.) că este 100% Jorja Smith.

Tânăra îşi doreşte să lucreze cu multe vedete precum Irina Rimes şi, de ce nu, poate Rihanna, potrivit click.ro

